Protagonistas fieles a sus principios en Cine por mujeres

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Dibujar historias con personajes que sean fieles a sus principios, no es fácil, y en muchas ocasiones es un arma de doble filo para la película, pudiendo ser lo que impera en el film, sin dejar ver otros factores.

Cine por mujeres da voz e imagen en todos los ámbitos del séptimo arte, mediante dirección, guion y protagonistas entre otras facetas a la mujer. En los primeros días del Festival ya hemos podido disfrutar como esas características se agolpaban en las cintas, no como una máxima pero sí como un factor que desprendía verdad, para reivindicar o dar a conocer la misma.

Fig Tree de Alamork Davidian, encara varias problemáticas que hoy en día son muy latentes, el arraigo emocional a la nacionalidad en comparación con la necesidad de la salida del país por temas de seguridad. La protagonista, Mina, se sostiene con unas buenas emocionales con respecto a todo lo que rodea su mundo, la familia, los amigos, las circunstancias sociales, pero ante todo el amor, del cual no quiere renegar, ya que por momento la directora hace ver que el la base fundamental que da sentido a su vida, viéndolo además como parte de la amistad.

Hace hincapié también en quienes son la familia, si aquellos que están cerca o lejos, la necesidad del apego por medio del roce y la comprensión, evitando así las imposiciones. Una cinta que nos traslada a las guerras civiles y sus consecuencias, con una mirada exterior, pero buscando lo universal en cada uno de los personajes.

Por otro lado está la propuesta coreano de Jeon Go-Woon, Microhabitat, que aunque a priori parezca mucho más informal, por el contenido, y llevarnos más por momentos por situaciones humorísticas, sarcásticas y sobre todo extravagantes, profundiza en cada historia de amistad de la protagonista, quién siguen siendo más fiel a sus principios con el paso de los años de las amistades que van apareciendo con el metraje.

Microhabitat dibuja una personalidad que prioriza seguir con sus convencimientos, con su humildad pero con lo que le gusta hacer, el tabaco, el whisky y su novio. Nos habla son sencillez, de los básico en la vida, de lo imprescindible para cada uno, dentro de la sociedad capitalista, abordándolo desde la mira humana de la crisis que poco a poco avanza por todos los países. Una cinta que utiliza la calma y el sosiego propio de los directores y directoras coreanas, porque se paran mucho más en el semblante que en los diálogos en sí, aunque no dejan nada al azar.

Las niñas bien de Alejandra Márquez Abella, que estuvo presente en el Festival de Malaga, y que se alzó con el premio Biznaga de Oro a la mejor pelícua Iberoamericana, es una de las propuestas que están dentro de la sección competitiva de Cine por Mujeres, junto con las dos películas anteriormente mencionadas.

Alejandra Márquez nos relata la sociedad mexicana, sobre todo la femenina, dentro de la crisis que tuvieron años atrás. Está basada en la obra homónina de Maria Guadalupe Loaeza Tovar.

Aquí las protagonistas, en una tragicomedia con tintes de humor negro, afrontan sus principios y fidelidad a lo que son, fueron o quieren ser, con la soberbia del dinero y del poder. Una cinta que posee un montaje que llama la atención por esa música que invade de pronto ciertas escenas, y que de hecho no parece partir de la proyección si no que estuviera presente en la sala, es un toque muy dinámico para remarcar ciertas situaciones donde la protagonista Sofía en enfrenta a la verdad que se le viene encima y no quiere ver, además por momentos parece que la voz va por un lado y la imagen por otra, y no es otra que la mente de la protagonista que deja volar su imaginación para evadirse de la realidad.

Ante todo, hay que agradecer a las directoras que nos muestren diversas situaciones, algunas que son de hace años, pero que en la actualidad están latentes, por lo que la evolución en todos los campos de la vida es lenta, más de lo que nos gustase.