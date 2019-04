Entrevista a Marta Machado, Embajadora de Brasil en los Premios Quirino de la Animación Iberoamérica

Compartir Facebook

Con motivo de ‘Fervor do Brasil‘ que estará presente en Casa América hasta el mes de junio y habiendo tenido lugar la exhibición de la película Tito e os pássaros, con aforo completo y coloquio con el propio director Gabriel Bittar, cinta finalista en la categoría de Mejor película de Animación de los Premios Quirino del Cine Iberoamericano, hemos tenido el gusto de charlar con Marta Machado, Embajadora de Brasil en Los Premios Quirino.

¿Cómo está creciendo la industria cinematográfica en Brasil?



La industria audiovisual brasileña ha experimentado un gran crecimiento desde los anos 2000 impulsada por la creación de la Agencia Nacional de Cine – ANCINE y los incentivos que siguieron a esta iniciativa, que fue posible gracias a un gran esfuerzo político por parte de los realizadores. Desde entonces, hemos producido más y más cada año, logrando muchos éxitos en diversos festivales internacionales y también algunos resultados muy buenos de taquilla y de exportación de nuestras películas a otros países del mundo.

Me gustaría que nos hablara un poco de su faceta como Embajadora de Brasil de los Premios Quirino de Animación.

Durante 20 años, he trabajado en Brasil con producción de cine de animación y también he ejercido, durante un par de años, como presidenta de la Asociación Brasileña de Cine de Animación – ABCA. Además, en estas dos décadas, he estado involucrada con otras asociaciones audiovisuales brasileñas, así que he vivido todos los cambios recientes y el notable crecimiento de la animación del país desde la creación de ANCINE. Debido a esta experiencia, los organizadores de los Premios Quirino me invitaron a que formara parte de esta iniciativa como representante brasileña. Ya son dos años que estamos juntos en este proyecto, lo que supone un gran honor para mi.

¿Cómo fue la primera edición de Premios Quirino de Animación?

La primera edición, el año pasado, fue muy linda por ser la primera. La segunda, este año, está más organizada y cuenta con una presencia más impactante de Brasil. Había más películas de nuestro país inscritas para la selección y también más premiados, así que Brasil ha tenido un incremento de participación muy significativo.

Cuáles son las barreras con las que se encuentra el cine brasileño para salir fuera de sus fronteras en distribución

Como todo cine de habla no inglesa, que es la dominante en las pantallas de todo el mundo, el cine brasileño en portugués encuentra dificultades para la distribución internacional. En el caso de la animación, que se dobla fácilmente, este problema no es tan grave, pero sí lo es para el resto de producciones.

Por otro lado, a la cuestión idiomática hay que añadir la del desconocimiento cultural. El cine americano nos ha acostumbrado a ver películas con animadoras de equipos de fútbol, por ejemplo, por lo que verlas nos parece algo normal, pero encontrarte con una escena de alguien comiendo en los Guachinches de Tenerife o bebiendo el chimarrão del sur de Brasil nos parece raro. A base de repetición nos han acostumbrado a referencias que no son las nuestras y esto ha dado pie a que nos de pereza lo que es distinto y no tengamos ganas de entenderlo mejor.

¿Qué diferencias encuentra entre el cine español y el brasileño?

Veo más similitudes que diferencias. Aparte de algunas películas y series, que no son más que una excepción a la norma, ambas cinematografías no han logrado expandirse hasta el punto de traspasar sus fronteras. Además, tenemos en común un gran mercado potencial, el iberoamericano. Tenemos que aprender a explotarlo mejor.

¿Qué avances está teniendo el cine de animación?

El cine de animación, con los cambios tecnológicos de los últimos 30 años, ha logrado desarrollarse en todos los rincones del mundo. Hoy se puede hacer una película en casa, con amigos, con un nivel de calidad muy alto. Hay mucha gente haciendo cosas increíbles por todas partes. Pero eso no significa formar parte de una industria y garantizar el retorno material para todo el trabajo involucrado.

En su trabajo de enseñanza en la Universidad Federal de Santa Catarina en cine y animación ¿cómo ve la implicación de la mujer en porcentaje para crecer en la cultura brasileña, especialmente en la cinematográfica?

Todavía hay muy pocas mujeres en los puestos clave de la realización audiovisual y en el campo de la animación, tanto en Brasil como en España, esta situación no es distinta. En España hay gente peleando por engrandecer este espacio, como la productora Chelo Loureiro, que viene desarrollando un increíble trabajo de conectar productoras a través de una asociación centrada en el espacio de la mujer. En Brasil en los últimos años también ha comenzado a darse un esfuerzo en este sentido. El premio de Mejor Cortometraje de los Quirino a una realizadora brasileña, Nara Normandie, señala el crecimiento de este espacio, aunque todavía haya mucho trabajo para lograr la paridad en este sector.

¿Hay reivindicaciones por la parte femenina para la igualdad de género y qué papel está ocupando la política en ese sentido en Brasil?

Sí, como he dicho, el espacio de las mujeres necesita ampliarse más y más. La política de las convocatorias públicas en Brasil ahora está logrando reservar una cuota a las mujeres, lo que, a largo plazo, se espera cambie el escenario.

¿La paridad en las producciones, direcciones y actuaciones llegará en corto o largo plazo a su país?

No creo en cambios a corto plazo, pero si logramos mantener las políticas actuales quizás en 5 o 10 años tendremos avances significativos

Dentro de las producciones que tienen hoy en día en Brasil ¿qué porcentaje está realizado por mujeres?

Hay un estudio de ANCINE sobre este tema. No tengo los números conmigo ahora, pero son muy bajos. En la web de ANCINE podrás encontrarlo.

Recomiéndanos tres películas, una brasileña, una española, y otra de habla no hispana.

Recomiendo una serie de televisión brasileña para niños que ha ganado un premio muy merecido en los Quirino: Irmão de Jorel. Me encanta y la veo siempre con mi ahijada. Se puede ver algunos episodios en YouTube. De lengua española, recomiendo el largo de animación Buñuel, que se estrena en cine este mes en España. Un trabajo muy sencillo de un equipo muy dedicado de aquí. Y de película de habla no hispana el eterno La vida es una fiesta, que aunque sea una producción norteamericana trata de la cultura mejicana y su manera tan singular de hablar de la muerte.

Desde Cineralia agradecemos el tiempo que Marta Machado nos ha dedicado.