El legado de las películas de fútbol

Los amantes del fútbol esperaban desde hace muchos años una película que marcase una época dentro del deporte, tal y como lo hizo Space Jam con el baloncesto. Las películas y series de animación basadas en fútbol, como Oliver y Benji, estaban enfocadas a un público más infantil, por lo que no se terminaba de crear y grabar una película para los adultos que habían seguido el fútbol desde su niñez.

Hasta el año 2006 no apareció Goal, una película en la que colaboró la FIFA y se incluyeron equipos reales para que se convirtiese en referente dentro del sector. Las grandes estrellas de aquella época como Beckham, Raúl y Zidane estuvieron presentes en el rodaje ya que los tres compartían vestuario en aquella plantilla de los galácticos del Real Madrid formada por Florentino Pérez. No solo estuvieron presentes jugadores durante el rodaje, Erikkson, ex seleccionador de Inglaterra, también aceptó un corto papel en la película para aportar un punto de vista diferente al de un jugador.

El argumento de la trilogía, posteriormente saldrían Goal 2 y Goal 3, es la historia de un joven futbolista que había nacido en Latinoamérica, su nombre era Santiago Muñez. El jugador se ganaba la oportunidad de debutar en la Premier League, concretamente en el equipo que entrena en la actualidad Rafa Benítez (Newcastle United).

La película tiene el objetivo de demostrar que una persona con pocos recursos también puede luchar por su sueño si es capaz de ofrecer su máximo rendimiento, por lo que el trasfondo y enseñanza que transmite no se centra en lo futbolístico. Aun así, es una de las mejores películas que se recuerda en este siglo acerca de fútbol ya que hasta el momento ningún director había apostado por ello. El director de la película tenía muy claro cuál era el objetivo de grabar una película de esta temática.

“Nuestro objetivo era crear un filme conmovedor que atrajera primordialmente al público joven de todo el planeta, y que tuviera al fútbol, el deporte preferido en todo el mundo, como telón de fondo. Con más de 1,250 millones de personas involucradas activamente en el fútbol por el mundo, hace tiempo que debía haberse hecho una película como Goal”, de esta manera definía el productor la obra que habían creado y las intenciones que tenían con su reproducción.

En la película está presente la tragedia con la muerte del padre de Santiago de un ataque al corazón, aunque la historia termina bien ya que el gol de falta ante el United clasificaba a su equipo para la siguiente edición de la Champions League. Es un claro ejemplo de que cuanto más se luche por un objetivo, finalmente se puede conseguir o se está cerca de ello. El paso del tiempo no ha hecho que esta película se olvide, de hecho, muchos equipos y jugadores profesionales siguen viéndola para coger inspiración de cara a un partido o momento decisivo ya que la motivación crece al ver los obstáculos por los que tuvo que pasar Santiago.

Tras esta película, nadie cogió el testigo ni trató de mejorar la calidad de la trilogía ya que se pensaba que el género no podía dar más de sí. Aun así, el crecimiento de plataformas de streaming como Amazon Prime Video o Netflix ha hecho que sea cada vez más habitual ver un documental ambientado en el fútbol dentro de su catálogo. EL mejor ejemplo de ello es la serie llamada Six Dreams, que graba a seis personalidades con distintos cargos dentro de la liga española a lo largo de toda la temporada.

Entrenador, director deportivo, jugador y presidenta son los cargos de los que se puede seguir el día a día y seguir cada minuto de cómo trabajan. Esto es un recurso prácticamente impensable hace diez años cuando salió la trilogía Goal, aunque todavía no se ha logrado superar el legado que creó esa película. La oportunidad de grabar una película con jugadores de talla mundial como Messi o Cristiano Ronaldo parece improbable, aunque seguro que las plataformas online tratarán de crear alguna para contentar a sus seguidores más acérrimos.