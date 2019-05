Las películas más esperadas del verano 2019. No solo de Marvel vive el hombre

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Con la sombra de la increíble Vengadores: Endgame todavía en la retina y su reciente y tremendo éxito en taquilla afrontamos un verano 2019 repleto de sorpresas, adaptaciones en carne y hueso de grandes clásicos de Disney, secuelas y un regreso arácnido muy esperado.

Y como no solo de Marvel vive el hombre damos el pistoletazo de salida con la adaptación de una franquicia videojueguil que ha hecho las delicias de varias generaciones de jugones, vuelven los Pokémon y lo hacen en pantalla grande.

Pokémon Detective Pikachu – 10 de mayo

La franquicia de videojuegos Pokémon debuta en la gran pantalla con Pokémon Detective Pikachu. Con la voz en su versión original de Ryan Reynolds.

Cuando el detective Harry Goodman desaparece; Tim, su hijo, debe averiguar qué sucedió con la ayuda de un compañero Pokémon de Harry, el Detective Pikachu: un super detective adorable con el que buscará pistas en las calles de Ryme City, una metrópolis donde los humanos y los Pokémon comparten un mundo hiperrealista.

Aladdin – 24 de mayo

Aladdin regresa a las salas de cine en una nueva adaptación con actores de carne y hueso de Disney. El director Guy Ritchie afronta el reto de adaptar esta inolvidable aventura con la ayuda de Will Smith en el papel del icónico genio azul que tan buenos ratos nos hizo pasar.

Rocketman – 31 de mayo

Los fans de los biopics musicales tienen una nueva cita este verano. Tras la aplaudida Bohemian Rhapsody, llega Rocketman, centrada en el ícono musical, Elton John. En el papel protagonista un Taron Egerton que ha recibido el beneplácito de la crítica internacional.

X-Men: Fénix Oscura – 7 de junio

Los X-Men regresan a los cines este verano con la última entrega de la franquicia iniciada por Bryan Singer en el 2000. Los fanáticos de la saga se tendrán que despedir de James McAvoy, Michael Fassbender y Jennifer Lawrence tras decir adiós a Hugh Jackman y Patrick Stewart en Logan y tras la fusión con Disney que los unirá al universo Marvelita.

Men in Black International – 14 de junio

Sony sorprende a propios y extraños con el regreso de los Men in Black y el protagonismo de las estrellas de Thor: Ragnarok, Chris Hemsworth y Tessa Thompson.

En esta nueva aventura, se enfrentarán a su mayor amenaza hasta el momento: el topo en la organización MIB.

Toy Story 4 – 21 de junio

Y si hablamos de regresos esta es la secuela más esperada del verano 2019, con el permiso de nuestro vecino y amigo Spider-Man. Tras despedirse de Andy hace 10 años y dejarnos a todos en un mar de lágrimas con la maravillosa Toy Story 3, Woody, Buzz y todos sus amigos regresan en una nueva aventura junto a su nueva dueña, Bonnie.

Godzilla: Rey de los monstruos – 21 de junio

La lucha por ser el Rey de los monstruos será más encarnizada que nunca, algo que hará las delicias de los fanáticos del género Kaiju japonés, que podrán ver a monstruos clásicos como Mothra, Rodan y Ghidorah enfrentarse a Godzilla para adjudicarse el título del más grande.

Spider-Man: Lejos de casa – 5 de julio

Después de Vengadores: Endgame, todos los ojos están puestos en la nueva película de Marvel y como encajará el regreso de Spider-Man en la línea de tiempo del universo marvelita.

Entre sus principales atractivos están la aparición de Mysterio, uno de los villanos más icónicos de la franquicia que está interpretado por Jake Gyllenhaal.

El Rey León – 19 de julio

Tras el éxito de El libro de la selva, Disney y Jon Favreau vuelven a unir fuerzas para la más esperada adaptación en carne y hueso de otro de sus grandes clásicos, El Rey León. Entre las voces en sus versión original está el regreso de James Earl Jones como Mufasa, y un elenco de estrellas de la talla de Donald Glover, Chiwetel Ejiofor, Beyoncé y Seth Rogen.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw – 2 de agosto

Estamos ante un Spin-off de la franquicia Fast & Furious centrado en los personajes Hobbs y Shaw, a los que dan vida Dwayne “la roca” Johnson y Jason Statham.

Hobbs es un policía que aplica la ley. Shaw es un mercenario sin ley. Shaw intentó matar a Hobbs. Hobbs encarceló a Shaw. Hobbs es estadounidense. Shaw es británico. A primera vista, los dos hombres no tienen nada en común.

Historias de miedo para contar en la oscuridad – 9 de agosto

Tras los escalofriantes tráilers vistos en la Super Bowl, Guillermo del Toro y el director André Øvredal verán la adaptación del libro homónimo de Alvin Schwartz llegar a las salas de cine en agosto. Scary Stories to Tell in the Dark promete convertirse en la película de terror que más pesadillas provocará este verano.

Érase una vez en Hollywood – 15 de agosto

Otro de los regresos de este verano es el de Quentin Tarantino con su novena película, Érase una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood). Y si su nombre no resulta lo suficientemente atractivo en el reparto tenemos a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Al Pacino, ahí es nada. Tendremos que esperar al 15 de agosto para ver el resultado.