Crítica de The Song of Sway Lake. El esplendor en la hierba del pasado

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Puntuación: El filme tiene sensibilidad de sobra, pero se muestra demasiado disperso y no alcanza toda la intensidad que sería necesaria, aunque nos encontremos ante un trabajo interesante que pone de manifiesto la personalidad de un cineasta al que habrá que seguir la pista. User Rating: Be the first one !

Todo el mundo tiene la tentación de refugiarse en los recuerdos cuando el presente solamente ofrece tristeza y el futuro no parece demasiado halagüeño. No obstante, en la mayoría de los casos, estos intentos de rememorar el tiempo pretérito resultan frustrantes porque resulta imposible recrear ese esplendor en la hierba a la que hacía referencia el escritor William Woodsworth en la Oda a la inmortalidad, uno de sus más famosos poemas.

Los tres personajes principales de The Song of Sway Lake, el segundo largometraje de Ari Gold, parecen vivir este sentimiento. Uno de los protagonistas se refugia en la vieja música para tratar de recuperar a un padre que se suicidó, mientras su abuela pretende revivir un tiempo que es irrecuperable debido a la desaparición de aquellos que la hicieron feliz. A su vez, el amigo del primero, un joven ruso y huérfano, quiere hacerse pasar por uno de los miembros del clan para lograr crearse unas raíces que no tiene.

Gold, responsable de la muy indie Adventures of Power, logra imprimir a todo el filme de ese tono de añoranza por un tiempo pretérito. El cineasta consigue que el lago Sway del título parezca un paraje anclado en una época pasada, al igual que la casa a la que van a pasar el verano los protagonistas, un sitio repleto de fotografías y recuerdos que rememoran unos momentos aparentemente más agradables. Los deseos del trío de frenar el progreso del lugar, que quiere convertirse en un complejo turístico masivo, ponen de manifiesto la resistencia del trío a asumir el prosáico día a día.

No obstante, a pesar de lograr ese clima de extraña nostalgia, The Song of Sway Lake dista mucho de ser una película perfecta. Su director, que también ejerce como guionista, se olvida de perfilar algo más su interesantes protagonistas, interpretados por un estupendo plantel de actores encabezado por Rory Culkin, y puebla su narración de roles secundarios apenas esbozados. Da la impresión que el filme tiene sensibilidad de sobra, pero se muestra demasiado disperso y no alcanza toda la intensidad que sería necesaria, aunque nos encontremos ante un trabajo interesante que pone de manifiesto la personalidad de un cineasta al que habrá que seguir la pista.