Atlántida Film Fest 2019: el festival de cine para el verano

No todo el cine que merece la pena ver puede disfrutarse en las salas. El Atlántida Film Fest, organizado por la plataforma online Filmin, nos permite descubrir parte de él a través de Internet mientras aprieta la canícula del 1 de julio al 1 de agosto. Aquellos que tengan la posibilidad de vivir o veranear en Mallorca también pueden disfrutar la opción presencial que se celebra del 1 al 7 de julio en la ciudad balear. Estos últimos podrán acudir al homenaje a Ken Loach, uno de los grandes nombres del cine realista británico, y asistir a los preestrenos de Nacido rey, biopic dirigido por Agustí Villaronga que muestra la infancia del monarca Fáisal de Arabia Saudí; Este niño necesita aire fresco, una comedia de Caroline Link que ha arrasado las taquillas alemanas; Ojos negros, la ópera prima dirigida por Marta Lallana e Ivet Castelo que triunfó en el Festival de Málaga; Alcanzando tu sueño (Teen Spirit), cinta de Max Mighella sobre una joven que quiere abrirse en el mundo de la música; Diego Maradona, documental biográfico del famoso futbolista realizado por Asif Kapadia, o Staff only, segundo largometraje de Neus Ballús acerca de una joven europea que se hace amiga del personal del hotel senegalés donde se hospeda durante sus vacaciones. La versión presencial se completa con una selección de obras imprescindibles que se podrán ver en la opción online, numerosas actuaciones musicales y la retrospectiva del director venezolano Andés Duque, entre otras actividades.

No obstante, el gran festín cinematográfico tendrá lugar en Internet, donde se podrá disfrutar de más de 100 títulos procedentes de diversos puntos de Europa, el 44 % estrenos estrenos absolutos en España. De todas ellos el 40 % se encuentran dirigidos por mujeres y el 50 % son óperas primas.

Como en todo certamen que se precie, el festival está dividido en secciones. Generación es el apartado dedicado a aquellas cintas que reflejan la juventud en el denominado viejo continente. Entre ellas destacan Monument, thriller psicológico de Jagoda Szelc; Selfie, documental coproducido entre Francia e Italia que nos muestra la vida de dos adolescentes napolitanos procedentes de los barrios marginales a través de una grabaciones de vídeo realizados con el teléfono móvil; A Paris Education, cinta de Jean-Paul Civeyrac que sigue los pasos de un grupo de estudiantes de cine en la capital francesa; Reconstruyendo Utoya, curiosa versión en clave Dogville del terrible atentado ocurrido en un campamento de jóvenes progresistas noruegos que logró el Premio Especial del Jurado en el Festival de Berlín; Mating, filme que sigue a dos chicos que se relacionan a través de aplicaciones y redes sociales; Only You, largometraje británico protagonizado por la catalana Laia Costa centrado en una pareja que quiere tener un hijo; Acid, retrato de una juventud rusa que encuentra su válvula de escape en el sexo, las drogas y el tecno; El sonido del futuro, crónica del nacimiento de la música electrónica en el París de finales de los 70 o Pájaros sin alas, retrato de un grupo de jóvenes que sobreviven como pueden en un suburbio.



Política y controversia estará dedicada a mostrar precisamente los sucesos y movimientos sociales que sacuden Europa. Allí se podrán disfrutar de títulos del calibre de Son of Denmark, que nos introducirá en las entrañas del terrorismo danés en forma de thriller; Hellhole, obra que nos enseña el deterioro de la sociedad del bienestar en una ciudad como Bruselas; Quiero el sol, una road movie que recorre Francia siguiendo al movimiento de los Chalecos Amarillos; The Feminister, un documental que radiografía a la feminista Margot Wallström, ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, o La muerte de Hammarskjöld, trabajo de no ficción que indaga en el accidente que provocó la muerte del Secretario General de la ONU el 18 de septiembre de 1961.

Aquellos que deseen escudriñar en el pasado tendrán la oportunidad de hacerlo en el apartado de Memoria histórica, donde se podrán ver cintas como Brecht, biopic del célebre escritor y dramaturgo alemán, o Desaparecidos, drama sobre las heridas abiertas por la Guerra de los Balcanes que logró el Premio del Público y el Premio Europa Cinema Label del Festival de Berlín.



El apartado Muros y fronteras afrontará el siempre polémico asunto de la inmigración en filmes como Diamantino, sátira protagonizada por un famoso futbolista que se alzó con el premio a la Mejor Película en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes.

Identidad indagará en los más íntimos deseos de los seres humanos con largometrajes como Easy Love, un experimento sociológico que sigue a siete hombres y siete mujeres que dan rienda a sus fantasías sexuales durante cuatro meses, mientras que la sección Domestik abordará temas sociales con cintas como Blinspot, la historia de una madre que intenta comprender la crisis personal de su hija.

No obstante, también habrá espacio en la versión online del Atlántida Film Fest 2019 para el repaso de las filmografías de dos grandes nombres del cine mundial: los citados Andrés Duque y Ken Loach.