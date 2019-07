Crítica de Merlí. Una serie que te hace llorar, reír y por supuesto pensar y cuestionar las cosas que te rodean

Compartir Facebook

Una serie de TV creada y producida por la productora Veranda TV, y emitida por la cadena catalana TV3 entre el 14 de septiembre del 2015 y el 15 de enero del 2018.

La serie trata sobre un profesor de filosofía del mismo nombre, que mediante unos métodos poco comunes, impulsa a los alumnos a pensar libremente y a cuestionar lo que antes veían obvio.

Consta de un total de 40 episodios repartidos en tres temporadas, bautizados con el nombre de diferentes filósofos. La primera temporada tratará del primer curso de bachillerato de los alumnos y la segunda y tercera, de segundo de bachillerato.

La serie comienza con la llegada de un profesor nuevo de filosofía, Merlí Bergeron (interpretado por Francesc Orella) a la ciudad de Barcelona donde vivirá con su madre y de su llegada al instituto Ángel Guimerá donde estudia su hijo (y narrador de la nueva novela), Bruno Bergeron (interpretado por David Solans).

Durante la ficción Merlí explicará en cada capítulo una parte del pensamiento de un filósofo y hará replantearse muchas cosas a nuestros co-protagonistas, 10 alumnos de la clase de Merlí la cual llamará: los peripatéticos, en honor a un grupo filósofos y en relación a uno de los primeros capítulos de la serie.

Un profesor complejo, provocador, con moral propia y podría decirse que con una vida sexual y sentimental intensa

Merlí es un profesor complejo, provocador (como en muchas ocasiones se jacta de ello en la serie), con moral propia y podría decirse que con una vida sexual y sentimental intensa. Se involucra muchísimo en la vida de sus alumnos y de ahí que las vidas de éstos cambien constantemente en parte gracias a las enseñanzas de su profesor, y en parte a la situación que les estará tocando vivir: el paso de la adolescencia a la mayoría de edad y todas las responsabilidades que ello conlleva, la decisión a tomar tras estudiar bachillerato y la convivencia en sociedad.

El personaje de Merlí es el más relevante de la serie ya que representa un ápice de razón en la realidad de los alumnos y en la mayoría de las ocasiones se vuelve involucrado en las vidas personales de los alumnos, con su intención de crear en ellos un pensamiento crítico, comenzarán a crear un valor importante y a pensar por ellos mismos.

En Merlí, se habla de todos los temas posibles tanto dentro como fuera del ambiente escolar y ha despertado el entusiasmo de la filosofía entre los alumnos. Merlí no solo se dedica a sacar el mayor provecho a sus clases si no que se involucra dentro de la vida de cada alumno y nos demuestra, una vez más, que no siempre somos lo que aparentamos.

Una serie que te hace llorar, reír y por supuesto pensar y cuestionar las cosas que te rodean.

Para mi no es una serie más, cuando yo comencé a verla estudiaba en segundo de la ESO y debo aceptar que ha despertado un entusiasmo por la filosofía que ni yo misma sabía que tenía. Es una historia bonita, una historia que se mete poco a poco en nuestros corazones y que nos hace ver las cosas de otra forma y desde otra perspectiva. Es una serie que te hace llorar, reír y por supuesto pensar y cuestionar las cosas que te rodean.

Nos enseña de unas formas o de otras que la vida de un adolescente no es para nada fácil, hay altos y bajos (más bajos que altos). También vemos que detrás de cada personaje se esconde uno total mente distinto, nos enseña que no somos lo que aparentamos y que todo el mundo pasa por momentos difíciles y hay que seguir adelante en todo momento.

La serie te toca, si no la has visto te animo a echarle un ojo, tanto en Netflix como en otras plataformas tv.

El spin-off de Merlí se llamará Merlí-Sapere Aude y se verá en Movistar+ y en TV3

Ya está confirmado. El spin-off de Merlí se llamará Merlí-Sapere Aude y estará protagonizado por el personaje de Pol, el alumno preferido de Merlí que interpreta el actor Carlos Cuevas, de quien se mostrará su vida universitaria en la Facultad de Filosofía de la Universitat de Barcelona. Producida por Veranda TV, la nueva serie, que contará con una primera entrega de ocho capítulos de 50 minutos, se estrenará en Movistar+ a partir de finales de 2019 mientras que TV3 la ofrecerá un año después de su estreno.