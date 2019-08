Presentación de Alcances 2019 y Alcances fuera de Alcances, avance del Festival

Compartir Facebook

Ya se ha presentado la 51ª Edición de Alcances, Festival de Cine Documental de Cádiz, que tendrá lugar del 27 de septiembre al 5 de octubre de 2019 en Cádiz.

En la pasada edición el festival estuvo centrado en ECCO (Espacio de Creación Contemporánea) y tras pasar el medio siglo de existencia, la organización hará cambios con motivos de mejorar la experiencia del evento y difundirlo por toda la ciudad.

ECCO será la sede de las actividades paralelas y se utilizará su patio para las proyecciones orientadas al público general, como si de un cine de verano se tratase, pero se recuperan sedes anteriores: el Multicines Al Andalus El Centro, acogerá el grueso de la programación, y se incorpora para los primeros pases de la Sección Oficial el Teatro del Títere la Tía Norica. Centro Fundación Unicaja de Cádiz, será el lugar elegido para la proyección un ciclo específico sobre el 40º aniversario de “Arrebato” de Iván Zulueta, película de culto sobre el universo creativo del cine, producida en el contexto de la movida madrileña.

Alcances

Otra de la señal de identidad de Alcances sigue siendo el gran referente que hace del documental como parte creativa del cine español, destacando los trabajos más relevantes de cada año, y de la misma manera volviendo a destacar la participación femenina, de los 30 trabajos que están presente en esta edición, 14 son propios de mujeres y de los otros 16, tres de ellos son en colaboración con mujeres.

Alcances se compone de 7 largometrajes, 6 mediometrajes y 17 cortometrajes:

Largometrajes:

⁃ Apuntes para una herencia, de Federico Robles

⁃ Carelia, internacional con movimiento, de Andrés Duque

⁃ Estado de malestar, de María Ruido

⁃ Hamada, de Eloy Domínguez Serén

⁃ Idrissa, crónica de una muerte cualquiera, de Xavier Artigas y Xapo Ortega

⁃ Las letras de Jordi, de Maider Fernández Iriarte

⁃ Oscuro y Lucientes, de Samuel Alarcón

Mediometrajes:

⁃ Caduca a los 10 años (papá), de Rubén Carrillo

⁃ Ciudad de los muertos, de Miguel Eek

⁃ Libertad, de Colectivo Libertad

⁃ Los pilares, de Javier Cástor Moreno, Lucía Touceda, Claudia Negro y Raúl Vallejo

⁃ Qué tal Pascual, de Bárbara Brailovsky

⁃ Urpean Lurra, de Maddi Barber

Cortometrajes:

⁃ Ahí donde estuvimos, ahí estamos, del Colectivo Los Bárbaros

⁃ Ancora Lucciole, de María Elorza

⁃ Elena Universo, de Marga Almirall

⁃ Greykey, de Enric Ribes

⁃ Laatash, de Elena Molina

⁃ Las débiles luces lejanas, de Paolo Aguilar

⁃ Los que desean, de Elena López Riera

⁃ Los seis grados de libertad, de Sergio H. Martín

⁃ Manolo Montesco y Carmela Capuleto, de María Jáimez

⁃ ¿Me vas a gritar?, de Laura Herrero Garvín

⁃ Orbainak, de Jorge Moneo Quintana

⁃ Padre no nuestro, de María Cañas

⁃ Rip. Renaix i palpita, de Rafa G. Sánchez

⁃ Selfie, de Nayra Sanz Fuentes

⁃ Sin título. Cuarto movimiento, de Ricardo Perea y Julio Lamaña

⁃ Un paseo por New York Harbor, de Carolina Astudillo

⁃ Una dedicatoria a lo bestia, de Colectivo Nucbeade

Un año más el Festival despliega un amplio programa tanto de proyecciones como de actividades paralelas. El director hispano-peruano Javier Corcuera tendrá una retrospectiva de su cine documental, además de impartir una masterclass en ECCO.

México será el país que tendrá un ciclo titulado Panorama México programado en colaboración con el Festival de Cine Zanate de Colima (México), un intercambio de doce obras de intercambio que tendrá la ciudad de Cádiz como lugar de proyección.

Alcances

Alcances fuera de Alcances será la misma propuesta del festival, con su 12º Ciclo de Cortos Españoles de Ficción. Será los lunes 5, 12, 19 y 26 de agosto, a las 22 horas. 12 cortometrajes, 6 dirigidos por mujeres propiamente y otros dos en colaboración. Cada sesión durará alrededor de hora y media y se repetirá en dos ocasiones.

El público veraniego gaditano disfrutará gratuitamente de este ciclo de proyecciones al aire libre, estrenando el emplazamiento de la Alameda Apodaca, y pudiendo elegir al ganador del Premio del Público al Mejor Cortometraje de Ficción dotado con 1.000 euros por la Fundación Municipal de Cultura.

PROGRAMA I – LUNES 5 Y 19 DE AGOSTO



Mi querido balón

Comedia dramática- Dirección: Gaizka Urresti > España, 2018, 14 min. | V. E.

En 1975, el día en que muere Franco no hay colegio. En un pueblo de la España vacía, los niños disputan un partido de fútbol. El balón de reglamento pertenece al hijo del notario. Él marca las reglas como quiere, hasta que marque un gol de penalti.

Apta para todos los públicos



No me despertéis

Drama- Dirección: Sara Fantova > España, 2018, 21 min. | V.O.S.E.

Bilbao, 2009. Jone es una adolescente de 4º de la ESO. En su instituto se respira un ambiente reivindicativo y abertzale. Un día, su padre asume un cargo político en el Gobierno Vasco, por lo que tendrá que llevar escolta y renunciar a la vida que hacía hasta entonces.

Apta para todos los públicos

Casting (remunerado)

Drama -Dirección: Javier García y Rocío Alzueta > España, 2018, 16 min. | V. E.

Diana recibe una gran noticia cuando es seleccionada para un casting internacional. El único problema es que se trata de un casting online. ¿Superara la prueba?

Pendiente de calificación

Mi hermano Juan

Triller – Dirección: Cristina y María José Barcelona > España, 2018, 10 min. | V. E.

Ana es una niña de 6 años que está haciendo una terapia infantil con una Psicóloga. A través de juegos y dibujos, le va contando a la psicóloga cosas de su familia, y especialmente de su hermano Juan, cómo es, cómo le ve, a qué juegan, y lo que han vivido juntos. Pero pronto nos daremos cuenta de que las cosas no son lo que parecen.

Apta para todos los públicos

Una noche con Juan Diego Botto

Comedia- Dirección: Teresa Bellón y César F. Calvillo > España, 2018, 11 min. | V. E.

Cristina lleva veinte años soñando con acostarse con Juan Diego Botto. Él lleva toda la vida soñando con un mundo más justo.

No recomendada para menores de 16 años.

Foreigner

Drama > Dirección: Carlos Violadé > España, 2017, 27 min. | V.O.S.E.

Verano. Mark acaba de empezar sus vacaciones en España. Una comida entre amigos, una playa, un barco, el mar… Lo más hermoso va a convertirse en la experiencia más extrema de su vida.

No recomendada para menores de 7 años.

PROGRAMA II – LUNES 12 Y 26 DE AGOSTO



Servicio de limpieza

Comedia – Dirección: Julieta Alcaide > España, 2017, 13 min. | V. E.

María es madre soltera y trabaja como servicio de limpieza en una gran empresa. Harta de su precaria situación, María decide idear un plan y pasar a la acción.

Pendiente de calificación

Ama

Drama – Dirección: Julia de Paz > España, 2018, 19 min. | V.E.

A Pepa y a su hija Leila las echan de su hogar, viéndose arrastradas a encontrar un sitio donde dormir antes de que anochezca en un feliz día de carnaval.

No recomendada para menores de 7 años.

Benidorm 2017

Comedia dramática > Dirección: Claudia Costafreda > España, 2019, 22 min. | V.E.

Se acerca un tsunami a Benidorm. La ciudad queda completamente vacía. Teresa, una mujer que regenta un hotel a primera línea de mar, decide quedarse como si nada fuera a pasar.

No recomendada para menores de 7 años.

Congénita

Thriller – Dirección: Polo Menárquez > España, 2018, 12 min. | V.E.

Roberto pasea con su hija Sandra por las inmediaciones de un terreno que acaba de comprar. La aparición de una extraña mujer que llama la atención de Roberto antecede el drama: la niña ha desaparecido.

No recomendada para menores de 12 años.

¿Tú también tienes cosquillas?

Comedia -Dirección: Lucía Valverde > Luxemburgo, 2019, 20 min. | V.O.S.E.

Alba está floreciendo. En esa extraña edad en la que no es niña ni mujer, se enfrenta por primera vez al amor, la sexualidad y el insólito poder de las hormonas.

Apta para todos los públicos

Tono menor

Drama- Dirección: Iván Sáinz-Pardo > España, 2018, 12 min. | V. E.

La emocionante historia de un hombre encerrado en un fado portugués.

No recomendada para menores de 7 años.