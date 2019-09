Festival de San Sebastián 2019, crónica 4

Compartir Facebook

La juventud y la rebeldía es todo uno, por ello La inocencia de Lucía Alemany es una de las propuestas dentro de Nuevos directores que resulta más atrayente, porque su título contiene todo aquello que en adolescencia se va perdiendo, la inocencia que dará paso a la verdad y al crecimiento personal. Lia, la protagonista tiene un sueño, ser artista de circo pero además disfrutar de sus amigas y de la vida, la que la enseñará que no todo es color de rosa. Un guion que busca la confianza, el respecto, la amistad, el amor y la necesidad de la independencia por encima de todo, tener voz y voto en la adolescencia para poder crecer sin influencias. De manera muy comedida, sin querer que sea lo fundamental pero sí importante, hace una de las reivindicaciones más importantes para las jóvenes de hoy en día, la libertad en todos los sentidos, sin depender y sin ser de nadie, aboga por la individualidad como persona, igualando a los géneros.

¿Qué puede hacer a una persona introducirse en una secta? y algo aquí y ahora, por la película a tratar, mucho más importante ¿qué hace que las mujeres se introduzcan en una secta para seguir a un hombre? The other lamb de Małgorzata Szumowska contiene una de las mejores fotografías del festival que muestra un entorno que tal y como abriga a las protagonistas, paralelamente las retiene en esa naturaleza abierta, pero que es para ellas casi una cárcel. Realmente esa prisión está en su cabeza, en eso que creen, un hombre y seguirle por encima de todo, sin plantearse si está bien o mal, hasta que Selah ve algo mucho más allá de lo que ven el resto de sus compañeros.

Nuri Bilge Ceylan es un director que parece que va dejando huella en otros cineastas como así es con Adilkhan Yerzhanov en a Dark-Dark Man. Pero llegar al nivel del director turco es aurdo, no solo es reflejar parajes áridos y la corrupción de fondo. Aquí en la propuesta de Kazajstán no está reforzada por todo una sociedad, si no parece que quiere centrarse en una persona, en esa que no se sabe muy bien si está debatiéndose entre el bien y el mal, pero si es el resultado final. Se excede tanto en metraje como en la parte de acción se hubiera agradecido un poco más de drama sin excentricidades. Solo posee un personaje inocente que nos refleja la honradez por encima de todo, que además lleva una carga humana y de humor.

Encontrarse con una película delicada, emocional, y con una crítica a la sociedad capitalista sin ser excesiva en cada término, es todo un deleite. Y llovieron pájaros de Louise Archambault contiene todo eso y mucho más. Vivir como realmente se quiere hacer hoy en día es una utopía dependemos de lo material por encima de todo, y aquí en Y llovieron pájaros, se hace una reflexión de la necesidad de vivir en toda la extensión de la palabra, y ante todo libre, libre de prejuicios, libre de ataduras sociales y con la libertad de decisión de hasta dónde se quiere llegar y como. Tiene unas secuencias estupendas, donde las conversaciones son fluidas y con cierto toque de humor ante situaciones a veces que no lo son tanto. Personajes llenos de personalidad que llenan la pantalla con total naturalidad, en interpretaciones sencillas que son de agradecer.

Siempre hay que intentar desdramatizar para que todo contenga un sentido un poco más veraz cuando se trata de hechos reales en cuanto a la venganza, entre comillas, se refiere. No es una venganza física es moral lo que aquí se reivindica, la persona por encima del capital y la burocracia. Sebastián Borensztein es el director de La odisea de los giles, que ha querido reflejar en una cuadrilla de amigos, hechos por la situación económica, la necesidad de la unión ante los que nos dirigen y nos manejan a su antojo. Si bien está enmarcada en el corralito de Argentina, bien se podría ver en cualquier país donde los de a pie hayan sido saqueados por los bancos y los gobiernos. Una cinta llevada por el gran Ricardo Darín y su hijo con gran sobriedad, sin destacar por encima de los demás, con la ligereza de las historias que llegan y te sacan al mismo tiempo una sonrisa como un debate entorno al fondo de la cinta.