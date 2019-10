The girls in the band dentro de FeminaJazz

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Del 3 al 5 de octubre se celebra el Festival FeminaJazz, además de música, charlas, y concurso de nuevos talentos dentro del jazz femenino, el evento tendrá la proyección del documental The Girls in the band de Judy Chaikin en la Sala Berlanga de Madrid, hoy día 3 de octubre a las 19:00 horas.

La directora Judy Chaikin narra parte de esas historias no contadas de las mujeres instrumentistas de Jazz y Big Band y sus viajes desde finales de la década de 1930 hasta la actualidad.

FeminaJazz

Relatos de mujeres increíblemente talentosas que tuvieron que vivir una época muy difícil por su sexo y la opresión al mismo dentro del mismo de la música, al mismo tiempo que el propio racismo. Todo ello unido a las pocas oportunidades que se les ofreció durante muchas décadas. Muestra la resistencia de la mujer en la vida y en el mundo musical, continuando su lucha por estar en él como un integrante más de ese ámbito, con el fin de inspirar y elevar sus voces y capacidades en un género musical que rara vez les dio la mano para poder participar y ser bien recibidas.

Judy Chaikin se formó en el AFI, en Dirección de Mujeres, y es conocida por ser la guionista, directora y productora del documental Legacy of the Hollywood Blacklist. En el año 2004 recibió una segunda nominación al Emmy por su trabajo Building on a Dream, siendo un cortometraje dirigido y escrito por la propia directora, aquí en una comedia romántica.

FeminaJazz tiene como protagonistas a Irene Reig, Eva Fernández, Carmen Souza, María Toro, Lucía Rey y Patricia Kraus. El festival está dirigido por Jerónimo Stage de la mano de las directores Beatriz Ortega y la propia artista Patricia Kraus, queriendo fomentar la figura del mujer dentro del jazz y la música en general, siendo ésta su primera edición.