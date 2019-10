El Festival Internacional de Cine Fantástico Nocturna Madrid llega a su VII edición (22-26 de octubre)

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El VII Festival Internacional de Cine Fantástico Nocturna Madrid tendrá lugar entre el 22 y el 26 de octubre, contando como sedes con Cinesa Proyecciones, la Sala Berlanga de la Fundación SGAE y el Forum FNAC Callao .

Nocturna

Nocturna llega cargado de grandes propuestas para los amantes del género de las cuáles podrán disfrutar la semana previa a Halloween. El festival apoyará las proyecciones de cine con sus ciclos, mesas redondas, talleres, encuentros con el público, masterclass y eventos festivos en sus diferentes sedes. Muchas actividades paralelas que reunirá un gran número de aficionados en Madrid.

En la gala inaugural del Festival Internacional de Cine Fantástico se entregará el Premio Maestro del Fantástico a Alex Proyas y que ha hace dos años recibió Narciso Ibáñez Serrador.

Nocturna

La inauguración será con Urubú de Alejandro Ibáñez Nauta, conteniendo muchos guiños a su progenitor Narciso Ibáñez Serrador.

A mi padre le hubiese encantado la idea de que Urubú se estrenase en Nocturna Madrid. El homenaje que este festival le hizo fue muy emotivo para él. Y para mí es un auténtico honor. El objetivo siempre ha sido hacer una película en homenaje al cine de mi padre, cuyo talento y sabiduría sé que nunca podré igualar, y entretener al público con un producto original y diferente”, admite Alejandro Ibáñez.

Según, Sergio Molina, director de Nocturna, inaugurar el Festival con el estreno del primer largometraje de Alejandro Ibáñez Nauta

“ define la apuesta de este Festival: ser un escaparate de la proyección internacional del fantaterror y del género fantástico y de terror español de calidad”.

Nocturna

En la misma gala tendrá lugar al proyección del cortometraje Reality de Ibáñez Nauta, que pretende visibilizar el sufrimiento de los niños en las guerras, mezclando realidad y ficción y en la que Narciso Ibáñez Serrador participó como productor. Está realizado en colaboración con la ONG Save the Children “como un instrumento para mover conciencias”, según palabras del propio Ibáñez. Rodado en Lesbos y en casa de Chicho Ibáñez, y cuenta con un reparto encabezado, muy popular, con Lydia Bosch, Dani Rovira, Adriana de Castro y Carlos Latre.

En la Sección Oficial Fantástico Competición estará la comedia gamberra de zombies carnívoros mezclado con gore y death metal, entre otros, en Little Monsters del director australiano Abe Fosythe. Body at Brighton, de Roxanne Benjamin, y la producción canadiense Z, de Brandom Christensen (It Stains the sands red, 2016; Still Born, 2017) con guion y producción de Colin Minihan (Grave Encounters, 2011), donde una familia es aterrorizada por el amigo imaginario del niño de 8 años.

En Dark Visions Oficial Competición curiosidades como The Furies siendo el debut gore en el largo del australiano Tony d’Aquino, que quiere homenajear al cine de terror con ocho asesinos que se inspiran en clásicos de los 70 y 80. Otra propuesta es The Young Cannibals trabajo de Kris Carr y Sam Fowler. Un film de horror sobrenatural rodado entorno a una casa señorial en las montañas de Snowdonia. como presencia española en Dark Visions estará El cerro de los dioses de Daniel M. Caneiro (Con la Comida No Se Juega; Madurar a los 30; Pochinok; Carretera secundaria)

Nocturna

La Sección Panorama quiere plasmar el auge y la gran vida que que está dando el género al cine.. Entre ellas, la producción india Andhadhun, director y guionista Sriram Raghavan,que mezcla thriller y comedia negra en un guion con muchos giros haciendo que el público agudice sus sentido. Se presenta Los albores del Kaiju Eiga, de Jonatán Bellés, un película española que nos acercará a los orígenes de Godzilla a través de entrevistas con cineastas, actores y expertos en él. Y en el 40 aniversario de Alien, de Ridley Scott, estará Memory: The Origins of Alien de Alexandre O. Phillipe, contando el proceso simbiótico del cine, el poder del mito y el inconsciente colectivo, buscando similitudes de la historia con las mitologías griegas y egipcias, cómics clandestinos, la obra de Francis Bacon y las tenebrosas visiones de Dan O’Bannon y H.R. Giger.