Palmarés de la quinta edición de Another Way Film Festival

El pasado día 27 finalizó la quinta edición de Another Way Film Festival, festival en Madrid de referencia sobre el progresos sostenible. El certamen ha logrado más de 6.500 espectadores, superando las ediciones anteriores, por lo que su evolución se hace notar.

Dos novedades ha tenido Another Way Film Festival este año que ha tenido lugar del 24 al 27 de octubre, dos sedes más como han sido Filmoteca Española y Sala Equis, además de Cineteca como sede central, y una actividad en 13 ciudades españolas simultáneamente, como fue la actividad “Fridays for Another Future”.

Another Way Film Festival



Sección Oficial e Impacto

Premio del jurado: Ghost Fleet de Shannon Service y Jeffrey Waldron

Premio Especial del Jurado: Génesis 2.0 de Christian Frei y Max Arbugaev

Premio del Público: Santuario de Álvaro Longoria

Sección Impacto: Metamorphosis de Nova Ami y Velcrow Ripper

Categoría nacional de “Rueda por el cambio”:

Premio Nacional del Jurado: Let’s Go to Antarctica!, de Gonzaga Manso y La Plastikería, de Cesare Moglioni

Categoría Internacional de “Rueda por el cambio”

Premio del Jurado: The Polar Silence de Javier Gómez Bello

Premio del Público: A World’s Tale de Enrico Lerda y Eugenio Tarantola

“Guiones por el cambio” We are not hippies, we are happies de Claudia Carreño

Premio Greenpeace de la “Formación para cineastas comprometidos” ha recaído en Irene Méndez

Marta García Larriu, directora de Another Way Film Festival ha declarado

“Durante esta quinta edición hemos hablado mucho sobre la relación y la asociación directa que el aspecto social tiene en el impacto medioambiental, y viceversa” “Pasando a la acción se crea la esperanza y solo las acciones colectivas serán las que nos llevarán a un futuro sostenible”.

Another Way FIlm Festival es un festival que realiza una labor informativa para concienciar a la sociedad actual sobre los daños medioambientales que se producen cada día.

No habrá que esperar al año 2020 para poder ver películas que han pasado por el festival, si no que durante los meses siguientes algunas de las cintas serán proyectadas en distintas sedes.