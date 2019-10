Palmarés de la VIII edición de Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF 2019)

Compartir Facebook

Ya tenemos palmarés, la VIII edición del Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF) llegó a su fin con la entrega de sus galardones en el transcurso de una ceremonia celebrada en la noche del martes en el Palacio de Congresos. Cineralia como medio colaborador oficial no pudo estar presente en la ceremonia pero si seguimos muy atentos todo lo que ha acontecido en torno a un Festival de Cine convertido en referente a nivel mundial.

Los grandes vencedores de la noche fueron la película Love Cuts, del realizador serbio Kosta Djordjevic, que se lleva el premio a la mejor película, y Richard Wong premiado como mejor director por Come as you Are.

En el palmarés del EMIFF 2019 se incluyen el premio Evolution Vision para Asif Kapadia y el Evolutionary para la actriz de Juego de Tronos Lena Headey y Guy Nattiv.

PALMARÉS COMPLETO DEL EMIFF 2019: