Patxi Andión y sus 50 años de carrera musical con La hora lobicán

Patxi Andión se encuentra de gira con su disco La hora lobicán, justo en plena celebración de las bodas de oro, cincuenta años, con la música.

Dentro de toda su trayectoria el cantante y compositor no solo se ha quedado en esa faceta, si no que ha estado inmerso en más, incluso siguiendo en alguna de ellas. La literatura, en varias vertientes, es otra faceta de su vida, al igual que la enseñanza, a la cuál se lleva dedicando desde 1985.

El cine fue una etapa de su vida que duró 22 años, admite que entró por la fama que ya tenía en la canción, como muchos otros compañeros, pero que era un cinéfilo, y que iba a ver las películas de Truffaut como los de su época, sabiendo que encontrarían una bocanada de adrenalina en escena. Disfrutó de su época de actor, reconociendo que aprendió mucho más junto con los técnicos en las partidas de mus que actuando. Fue una etapa que dejó porque no le llenaba, no era lo que realmente lo que quería hacer, porque no podía expresar, que era lo que él quería.

Todo su nuevo disco responde a la intención de la canción, La hora lobicán, que es reflexionar sobre las naturalezas humanas, sobre la condición del hombre, que a veces es perro y a veces es lobo. Perro para los demás, perro para sí mismo, lobo para los demás, lobo para sí mismo sobre todo. en general el disco busca de una y otra manera la misma intención: la reflexión sobre la naturaleza humana. El disco le ha llevado a Patxi Andión sacarlo siete ocho años.

Desde el año 1985 rompió sus contratos con Sony Music, el cantante nos comenta que necesitaba un tiempo para meditar lo que estaba sucediendo, y como él se había acoplando al éxito. Los tres últimos discos que ha sacado incluido La hora lobicán, los ha hecho sin pensar si iban a salir o no, después el proyecto ha encontrado productora musical sin problemas.

De hecho él cuenta que no nunca ha tenido problemas con las discográficas, se ha sentido considerado y respetado. Cuando nos dice las razones por las que se retiró inicialmente, pensando incluso que no iba a retomar su carrera musical, es muy claro, tenía dos opciones, seguir y acoplarte a esa deriva profesional y a donde te lleve, o independizarte de eso y ver lo que quieres hacer, y ése fue su caso pues se dio cuenta que realmente todo lo que le estaba sucediendo no era lo que quería. El éxito te atrapa y te condiciona.

Lo que si es vedad es que Patxi Andión nunca ha dejado de componer:

Si uno es músico nunca lo deja de hacer, no hay más. Ese fue su camino, el tenía la sensación de no estar haciendo por lo que había comenzado en éste su oficio, y se detuvo. Sin ninguna sensación ni seguridad de volver a esa senda. Por eso en el 99 grabó el disco Nunca nadie, donde en el libreto dice No me hace falta volverme para sentir el sonido de la puerta de atrás de mi, todo es por venir. Es un frase cierre para él y a partir de ahí no se sabe.

La libertad, u obtenerla, es por lo que vino a la música, que lleva desde 1968 con su álbum Retratos:

La condición básica de la creación artística, solo puede ser realidad desde la libertad. Hay personas que prefieren hacerlo sin ser libres con tal de tener éxito y estar ahí, muy respetable, pero para mi la primera condición es la libertad.

Resulta chocante que cuando se piensa que Patxi Andión es un de los cantautores más directos en sus letras, él piensa todo lo contrario de sí mismo, y personalmente creo que es una gran exigencia por su trabajo. Y de hecho él utiliza Guía para oir, para explicarse bien.

Pienso que las canciones no necesitan explicación, las canciones son lo que son, y ya puedes tu explicar lo que quieras que cada uno lo ve, como lo ve, y lo siente como lo siento. No es tanto eso, como una justificación propia, es casi si quieres un complejo personal, tengo siempre la sensación de que no me explico bien, que no logro decir de verdad lo que siento, ni logro explicarme. No es incomprensión, si no que no soy capaz de explicarme bien. Que al final no es más que un cúmulo de circunstancias totalmente fútiles, que no tienen la más mínima importancia, pero que a mi me dejan tranquilo, leyendo eso y escuchando la canción se tiene mejor sentido de la letra.

Dentro de La hora lobicán, que tiene diez temas, 9 de ellos están compuestos por él y uno es una canción basada en poemas de Fernando Pessoa. Nos cuenta que tiene una relación anímica y profesional con la cultura portuguesa dese hace muchos años. En el 69 la policía política portuguesa le dio 12 horas para salir del país, y la siguiente, en el 70, tampoco logró tocar, porque le pusieron en la frontera, y puede, según sus palabras, que esas situaciones se creó un vínculo entre ellos, y creyó que era una gran oportunidad. Sonríe al decirnos que enlazar con la cultura portuguesa con un poema de Pessoa es como ir por la autopista de pago pero sin pagar.

Las influencias son desde la infancia, su abuela fue soprano que actúo en El real, y nos confiesa que su madre cantaba fantásticamente, y así es como aprendió a cantar: con su abuela en el piano, y un tío abuelo segundo suyo era Jacinto Guerrero, el compositor de zarzuela y de ópera, y su hermano que era un violinista. Por lo tanto la música clásica la ha tenido de base desde la infancia e hizo que con el tiempo estudiara música.

Otra cosa muy distinta es la expresión musical que tiene y lo que le ha marcado en las composiciones, para él es la búsqueda de un continente donde poder expresar lo que hace. Pero quien le influyó definitivamente en la canción de autor, que considera que es una canción concienciada y comprometida con su tiempo, con la cultura, con la sociedad y la política, le viene de la canción francesa, pero también con los primeros folcloristas españoles, Joaquín Díaz, quien le descubre la canción medieval, sefardíes, y todo se le une con la canción vasca que conocía desde pequeño.

En la conversación con Patxi se nota el respeto por la música, sabiendo que cada etapa tiene su tipo de música, los gustos, y que la sociedad puede buscar meramente divertirse o concienciarse y que todo es respetable.

Ahora después de 50 años en el escenario, Patxi Andión, presenta La hora lobicán, en Madrid el próximo día 25 en la sala Galileo Galilei a las 21:00 horas.