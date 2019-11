Cristina Bodelón: “El papel de Marta Nieto en De repente, la noche es casi el reverso del que interpreta en Madre”

Compartir Facebook

El embarazo es un camino donde, además de las rosas, se pueden encontrar muchas espinas. Así nos lo muestran Cristina Bodelón e Ignacio de Vicente en De repente, la noche, un cortometraje que se encuentra en la carrera al premio Goya y ha logrado catorce premios en los festivales por los que ha pasado.

La pareja de directores nos sumerge en la historia de una mujer casada que se ve obligada a quedarse embarazada para permitir que su hija, aquejada de una grave enfermedad, pueda salvarse gracias a un trasplante del que será su futuro bebé. La presión que sufre esa progenitora, encarnada por una estupenda Marta Nieto, y el trato de su marido, que parece considerarla casi como un mero objeto reproductor, son algunos elementos de un cinta que mezcla con acierto el drama con elementos del thriller. En la siguiente entrevista, Cristina Bodelón, una de sus máximas responsables, nos descubre algunas claves de esta inquietante joya que encoge el corazón del espectador en apenas 25 minutos.

¿Cómo surge De repente, la noche?

De repente, la noche parte de un guión ya escrito que conocíamos y nos encantaba, de Enrique Esteve y Alphonse de la Puente. Nuestro anterior cortometraje, El discurso de Navidad tenía un tratamiento cinematográfico que compartía cosas en común, cuando lo vieron los guionistas les pareció que podríamos hacer algo interesante como directores con esta historia.

¿Por qué os interesó tratar el conflicto entre el amor maternal y el de pareja?

El corto trata temas como la depresión y la paranoia. La perversión está en los ojos que miran, no en los actos en sí. El conflicto entre ambos tipos de amor surge cuando llega el miedo, la soledad, la incomprensión, que forman un caldo de cultivo para que la ansiedad y la depresión hagan “de las suyas”. Por otro lado está la figura paterna, que olvida su rol de pareja para centrarse completamente en el rol de padre.

¿Por qué elegisteis a Marta Nieto? ¿En qué medida os parece que su rol es un reverso del que interpreta en Madre, el corto y el largo de Rodrigo Sorogoyen?

Conocíamos el trabajo de Marta desde siempre pero justo coincidió que la vimos en el corto Madre cuando estábamos en pleno proceso de elección de los actores y se nos encendió la bombilla ¡Tenía que ser Marta! Es curioso que el papel que le ha dado toda esta notoriedad tan merecida, porque ha podido demostrar su brillantez interpretativa, sea el de madre coraje. Parece casi el reverso de la madre de De repente, la noche. Porque el corto precisamente habla de eso, del lado oscuro de la maternidad. Curiosamente hasta comparten nombre estos dos personajes tan antagónicos, Elena.

La película mezcla drama y un suspense cercano al thriller, ¿por qué decidisteis que fuera así?

Como creadores nos encanta la mezcla del drama con el misterio, los tempos lentos, los silencios y las miradas. La sutileza y la tensión como forma de contar. Creemos que tiene mucho que ver con querer plasmar la experiencia subjetiva de los personajes, hacer una inmersión en su subconsciente y en su forma de sentir y percibir el mundo. Pensamos que el sufrimiento y ciertos procesos depresivos tienen mucho que ver con la pesadilla y el modo de expresarlo a nivel cinematográfico que nos parece más interesante para contarlo es el thriller psicológico.

La figura del marido aparece dibujada de una manera un tanto siniestra. Parece que trata a su mujer como un mero objeto reproductor más que amoroso. ¿En qué medida pensáis que la sociedad patriarcal en que vivimos ha marginado a la mujer que renuncia a su maternidad de una u otra manera?

Nos parecen muy interesantes las impresiones tan diferentes que despiertan los personajes masculino y femenino de este corto según el sexo de los espectadores. Normalmente las mujeres se identifican más con ella y los hombres con él. Nosotros lo vemos como en la vida, no hay buenos ni malos. En esta situación tan extrema, ambos personajes hacen lo que está en su mano, de lo que son capaces. El problema viene de que no hay comunicación. Como antes apuntaba, el marido deja de ser marido porque está centrado en cuerpo y alma en su hija y en su problema. No quiere o probablemente no puede soportar otras cargas. Lo que queremos plantear es que antes de realizar un sacrificio tan gigante debemos preguntarnos si seremos capaces y si serán capaces aquellos que están a nuestro lado. Porque si no, el riesgo de explotar es muy grande.

¿En qué medida De repente, la noche entronca con vuestra cinematografía previa?

Como comentábamos antes, nuestro anterior cortometraje, El discurso de Navidad, con Mar del Hoyo y Daniel Grao, tiene algunos puntos en común, como la mezcla de géneros, la experiencia subjetiva, la pesadilla, una mujer protagonista y la maternidad. Previamente hemos dirigido cosas bastante diferentes, desde un corto futurista a un corto documental rodado en la India.

¿Qué nos puedes contar de Next, vuestro último cortometraje?

Next es un guión de Enrique Esteve y es bastante diferente a De repente, la noche. Es drama pero está más bajado a tierra, es más visceral y menos contenido. Es un corto protagonizado por Andrés Gertrúdix, al que adoramos y trata temas trascendentales, como la incapacidad de gestionar emociones y acontecimientos complejos, aunándolo con el estilo de vida y las relaciones a través de Internet. Lo rodamos dos meses después de “De repente, la noche” y aunque fue una paliza, también resultó muy estimulante poder hacer algo bastante diferente en un transcurso de tiempo tan corto.