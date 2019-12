Recopilación de la obra de Tino Casal en Integral

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

“Integral” una obra limitada de 300 copias, editada por Lemuria Music, reúne la obra completa de Tino Casal en una caja para coleccionistas de edición única y sin posibilidad de reedición. Su fecha de lanzamiento será el día 13 de diciembre

Tras su muerte Tino Casal, hace casi 30 años, sigue siendo un referente de la música pop y todo un vanguardista en cuanto a la estética tanto en escena como en sus videoclips. Porque si algo dejó como legado, además de su música, son esas actuaciones y vídeos llenos de color que acompañaban a sus canciones.

El cantante es conocido por su faceta en solitario, la cuál le costó sacar adelante, pero que llegó después de unos trabajos anteriores con Los Archiduques, algo que hace poco más de un año sacó a la luz el director de cine Alex de la Iglesia, dando a conocer un videoclip poco conocido, ya que estaba dentro de un programa, con Acento, dentro del archivo histórico de RTVE. A partir del tweet del director, el vídeo se hizo viral, donde el cantante asturiano con el grupo de la década de los 60 incluía la gaita en sus notas musicales.

Un cantante que estuvo presente en la movida madrileña fue de los primeros en apostar en Pedro Almodóvar como cineasta, al igual que hizo con grupos del momento, como es el caso de Obús, siendo distantes en su género músical, pero Casal respetó por completo su base, simplemente les produjo, todo ésto llego cuando el cantante ya estaba consolidado en una carrera, no relativamente extensa, pero si buena y que supo aprovechar al máximo.

Toda su discografía con de seis vinilos, cada uno de un color y a 200gr., siete CDs, añadiendo un disco con canciones en directo en RNE, y un DVD con más de cuarenta actuaciones, videoclips y entrevistas. Se incluirán los cinco discos que grabó de estudio, “Quimera”, un álbum que recoge por primera vez desde su la desaparición de Tino (con portada de él mismo), temas inéditos como “Lágrimas” o “Volarás, volaré”. Además de otras rarezas y grabaciones que no habían sido publicadas hasta el momento como las segundas partes de “Hielo rojo” o “La piel del diablo” o el mismísimo single de “Embrujada” en inglés.

Se completa con un fantástico libro fotográfico de 168 páginas a 30×30 cm. y a todo color con cientos de imágenes inéditas, letras, discografía, amplia información y textos de que vienen de la mano de Manolo Aguilar, Antonio Alvarado, Claudio Menéndez y Toni Fernández (Los Archiduques), Miguel Bosé, Manolo Cáceres, Nacho Cano, Miguel Ángel Arenas “Capi”, Domingo J. Casas, Paco Clavel, Luis Cobos, Javier Furia, Pablo Lacárcel, Javier Losada, Martirio, Fabio McNamara, Jesús Ordovás, Pablo Pérez-Minguez, José Antonio Martín “Petón”, Julián Ruiz, Juan Sánchez, Marta Sánchez y Ana Torroja, todos ellos personas que estuvieron en su vida personal y profesional.

Las bobinas originales ha dado paso por las nuevas digitalizaciones a este trabajo con un máster analógico especial para vinilo y CD. Una obra que refleja la esencia del cantante, reuniendo toda la carrera conocida y la que no se sacó a la luz en su día



· I: LP + CD “QUIMERA” (Vinilo azul trans. de 200gr.) CARA A: 1. Volarás, volaré / 2. Olvidar, recordar / 3. Dam, dam / 4. Emborráchate / 5. Besos, caricias – CARA B: 6. Op-Art / 7. Ángel o diablo / 8. Sin amor / 9. Lágrimas –BONUS CD (Canciones del vinilo 10. But a heart / 11. Day by day / 12. Stop in the name of love / 13. Op-Art (Maxi) / 14. Volarás, volaré (Orquestal).

· II: LP + CD “NEOCASAL” (Vinilo verde trans. de 200gr.) CARA A: 1. Tokyo / 2. Champú de huevo / 3. Love me tonight / 4. Billy Boy / 5. Aquí en Viena – CARA B: 6. Stupid boy / 7. Goodnight Hollywood / 8. Life on Mars? / 9. Blanca estancia – BONUS CD (Canciones del vinilo +): 11. Chico estúpido / 12. Stupid boy (Maxi).

· III: LP + CD “ETIQUETA NEGRA” (Vinilo gris trans. de 200gr.) CARA A: 1. Miedo / 2. Etiqueta negra / 3. Póker para un perdedor / 4. African chic / 5. Embrujada – CARA B: 6. Los pájaros / 7. Legal, ilegal / 8. Azúcar moreno / 9. Un minuto más / 10. Malaria – BONUS CD (Canciones del vinilo +): 11. Tigre bengalí / 12. Bewitched / 13. Tigre bengalí (Maxi) / 14. Bewitched (Maxi) / 15. Embrujada (Demo) / 16. Embrujada (Instrumental).

· IV: LP + CD “HIELO ROJO”(Vinilo rojo trans. de 200gr.) CARA A: 1. Teatro de la oscuridad / 2. Muñecas / 3. Loco suicida / 4. Hielo rojo / 5. Flash de cámara – CARA B: 6. Pánico en el Edén / 7. Mañana / 8. Bailar hasta morir / 9. Miel en la nevera – BONUS CD (Canciones del vinilo +): 10. Hielo rojo (Parte II) / 11. Teatro de la oscuridad (Maxi) / 12. Muñecas (Maxi) / 13. Loco suicida (Maxi) / 14. Pánico en el Edén (Maxi) / 15. Bailar hasta morir (Maxi).

· V: LP + CD “LÁGRIMAS DE COCODRILO”(en vinilo naranja trans. de 200gr.) CARA A: 1. Eloise / 2. Noche de perros / 3. Santa Inquisición / 4. Degeneración – CARA B: 5. Oro negro / 6. Fantasmas / 7. La piel del diablo / 8. Lágrimas de cocodrilo – BONUS CD (Canciones del vinilo +): 9. Ángel exterminador / 10. Volcán / 11. La piel del diablo (Parte II) / 12. Eloise (Maxi I) / 13. Oro negro (Maxi) / 14. Eloise (Maxi II) / 15. Eloise (Orquestal).

· VI: LP + CD “HISTERIA”(Vinilo de cristal. de 200gr.) CARA A: 1. Histeria / 2. Corazón bimotor / 3. Tal como soy / 4. Vanidosa / 5. Voy a apostar por ti – CARA B: 6. Sex o no sex / 7. Destino casual / 8. Que digan misa / 9. No fuimos héroes – CD: 1. Intro / 2. Histeria / 3. Corazón bimotor / 4. Tal como soy / 5. Vanidosa / 6. Que digan misa / 7. Sex o no sex / 8. Destino casual / 9. Más te vale / 10. No fuimos héroes / 11. Tal como soy (Parte II) / 12. Voy a apostar por ti / 13. The end – BONUS CD: 14. Southafrica (con Angel) / 15. Luna (con J. C. Valenciaga) / 16. Destino casual (Instrumental).

· VII: CD “DIRECTO”1. Miedo / 2. Embrujada / 3. African chic / 4. Tokyo / 5. Billy Boy / 6. Champú de huevo / 7. Stupid boy / 8. Teatro de la oscuridad / 9. Mañana / 10. Etiqueta negra / 11. Póker para un perdedor / 12. Los pájaros / 13. Legal, ilegal / 14. Pánico en el Edén / 15. Santa Inquisición (Bonus) / 16. Oro negro (Bonus) / 17. La piel del diablo (Bonus) / 18. Eloise (Bonus).

· VIII: DVD “ACTUACIONES, VIDEOCLIPS Y ENTREVISTAS” ACTUACIONES: 1. Tokyo / 2. Stupid boy / 3. Champú de huevo / 4. Life on Mars? / 5. Billy Boy / 6. Embrujada / 7. Etiqueta negra / 8. Póker para un perdedor / 9. African chic / 10. Legal, ilegal / 11. Embrujada II / 12. Miedo / 13. Los pájaros / 14. Tigre bengalí / 15. Teatro de la oscuridad / 16. Bailar hasta morir / 17. Pánico en el Edén / 18. Mañana / 19. Eloise / 20. Degeneración / 21. Eloise II / 22. Oro negro / 23. Noche de perros / 24. Eloise III / 25. Oro negro (Maxi) / 26. Santa Inquisición / 27. Eloise IV / 28. Oro negro II / 29. Histeria / 30. Sex o no sex / 31. Tal como soy / 32. No fuimos héroes / 33. Sex o no sex II – VIDEOCLIPS: 34. Olvidar, recordar / 35. Emborráchate / 36. Embrujada / 37. Bailar hasta morir / 38. Oro negro / 39. Eloise / 40. Embrujada (Versión para cines) – ENTREVISTAS: 41. Julián Ruiz, Luis Cobos y Joaquín Luqui.