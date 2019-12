Tráiler de “¿Quién cojones son Buenas noches Rose?”, el documental de Francisco Gené sobre la mítica banda madrileña de los noventa

Compartir Facebook

Un momento del rodaje de ¿Quién cojones son Buenas Noches Rose?

El grupo Buenas noches Rose aportó frescura al panorama del rock español de los años noventa. Jordi Skywalker, Alfa, Juampa, Rubén Pozo y Rober Aracil, cinco jóvenes provenientes del madrileño barrio de Alameda de Osuna, dejaron patente desde sus comienzos la fuerza de sus canciones y la potencia de su directo. Sin embargo, con apenas tres álbumes en el mercado (Buenas Noches Rose, La danza de araña y La estación seca), la banda desapareció de la escena musical después de diversos avatares personales y discográficos. Con el paso de los años, la formación se ha convertido en un fenómeno de culto de cuyas cenizas surgieron Pereza y Le Punk.

El mallorquín Francisco Gené Cort, realizador que ha demostrado su habilidad en el documental musical con el largometraje Los zapatos no vuelan y el corto Los sonidos de Malasaña, se sumerge en la historia de la formación con ¿Quién cojones son Buenas noches Rose?, una película que desvela cómo surgió la banda, despertó las alabanzas de la prensa especializada y el aficionado al rock, y se desvaneció antes de lo esperado.

El propio director explica cuáles fueron sus motivaciones para embarcarse en este nuevo largometraje: “Desde hace más de veinte años llevo pensando en qué ocurrió con la banda Buenas Noches Rose. Les pude ver y disfrutar a mediados de los años 90, en multitud de conciertos, seguirles por donde tocaran, me compraba sus discos, pero me preguntaba por qué no llegaron al gran público como si lo hicieron algunas bandas de su mismo estilo que surgieron en los mismos años”.

El documental ha sido posible gracias a Daniel Molina, gran conocedor de Buenas noches Rose, productor y recopilador de la mayoría de las fotografías y grabaciones de vídeo que aparecen en él.

La película, que se estrenará en la primavera de 2020, cuenta con las declaraciones de miembros del grupo, los mánager y de algunos de aquellos músicos que les conocieron y con los que compartieron escenario, como Carlos Tarque (M-Clan), Leiva o Jordi Tello (Yoghourt Daze).

¿Quién cojones son Buenas noches Rose? también deja constancia de su explosivo directo, a través de un numerosísimo material de archivo, y del entusiasmo de unos chavales que se adentraban en la edad adulta mientras daban sus primeros pasos en el siempre difícil mundo de la industria discográfica.

El documental se está financiando con ayuda de la venta de merchandising, que se pueden conseguir a través de la tienda de la página de Buenas noches Rose.