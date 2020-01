Crítica de 1917, Héroes sin nombre

Puntuación:

Roger Deakins, el director de fotografía es uno de los pilares fundamentales de 1917 no solo por la aportación del plano secuencia, si no por esa capacidad de absorber con la cámara la esencia de cada uno de los personajes con unas tonalidades que dentro de la oscuridad de la trama son determinantes para comprender muchas partes de la cinta.