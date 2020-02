La película animada española Klaus triunfa en los Bafta y se prepara para el asalto al Oscar

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Una película española ha sido capaz de derrotar a dos grandes superproducciones de Disney/Pixar, ha sido en los Premios Bafta del cine británico y las dos damnificadas son Frozen 2 y Toy Story 4 que han cedido el trono de mejor película animada a Klaus de Sergio Pablos, un orgulloso realizador que ha dado las gracias a Netflix por apostar por este proyecto que arrasa en todo el mundo.

Tras triunfar también en los Annie Awards, los Oscar de la animación, su fulgurante carrera podría culminar el domingo en los Oscar donde sus rivales serán Cómo entrenar a tu dragón 3, ¿Dónde está mi cuerpo?, Mr. Link: el origen perdido y Toy Story 4.

Dolor y Gloria se quedó sin premio ante el empuje de Parásitos

La película de Pedro Almodóvar fue testigo de como Parásitos, cumpliendo los pronósticos se llevó el Bafta a la mejor película de habla no inglesa.

En el resto de categorías tampoco hubo sorpresas. Joaquin Phoenix se llevó el premio a mejor actor por su intratable Joker, Brad Pitt el de mejor actor de reparto por Érase una vez… en Hollywood, Renée Zellweger el galardón a mejor actriz por Judy, y Laura Dern, el de mejor actriz de reparto por la extraordinaria Historia de un matrimonio.

La gran triunfadora de la noche fue la película bélica de Sam Mendes, 1917, que se llevó el premio a mejor película y mejor director.

Lista completa de ganadores a los BAFTA 2020:

Mejor película

1917 de Sam Mendes

Mejor película británica

1917 de Sam Mendes

Mejor debut británico

Bait de Mark Jenkin

Mejor película de habla no inglesa

Parásitos de Bong Joon-ho

Mejor documental

For Sama de Waad al-Kateab y Edward Watts

Mejor película de animación

Klaus

Mejor dirección

Sam Mendes por 1917

Mejor guion original

Parásitos

Mejor guion adaptado

Jojo Rabbit

Mejor actriz protagonista

Renée Zellweger por Judy

Mejor actor protagonista

Joaquin Phoenix por Joker

Mejor actriz de reparto

Laura Dern por Historia de un matrimonio

Mejor actor de reparto

Brad Pitt por Érase una vez… en Hollywood

Mejor banda sonora

Hildur Guđnadóttir por Joker

Mejor casting

Joker

CINEMATOGRAPHY

Roger Deakins por 1917

Mejor montaje

Le Mans ’66

Mejor diseño de producción

1917

Mejor vestuario

Mujercitas

Mejor maquillaje y peluquería

El escándalo (Bombshell)

Mejor sonido

1917

Mejores efectos visuales

1917

Mejor cortometraje británico de animación

Grandad was a romantic

Mejor cortometraje británico

Learning to skateboard in a warzones (if you’re a girl)

Premio a la estrella emergente

Michael Ward