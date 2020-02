Crítica de Una mañana fría de Raquel Troyano

Compartir Facebook

La típica frase de “La vida son dos días” es algo que decimos pero que a veces no tomamos en cuenta. Una mañana fría nos lleva a reflexionar sobre ello, sobre los accidentes de tráfico el antes y el después, y las consecuencias para todos.

Siete historias de personas que han perdido a seres queridos en accidentes de tráfico, y otros a quiénes ese hecho fatídico les cambió la vida y ya no volvieron a ser los mismos, porque su cuerpo sufrió en el accidente.

Hay un comienzo poético con la voz en off de Aurora González y las palabras se acompañan de unas imágenes en niebla, desde lo alto, observando como todo se mueve a su alrededor, pero enseguida llegarán las miradas de frente, de los damnificados por lo que se cuenta, los accidentes de trabajo, la tercera causa de muerte mundialmente.

La historia principal es la de la familia de su propia directora, Raquel Troyano, ya que no conoció a su tío debido a un accidente mortal para él, y que marcó la vida de Rosi, la madre de Raquel. Ahora ambas harán un viaje emocional, así como de conciencia sobre las secuelas de lo trágico que es una muerte en esas circunstancias.

Se alternan las declaraciones de los siete sucesos, apareciendo la palabra culpa en todo momento, haciendo ver como el ser humano ejerce ese auto ejercicio de reflexión y censura hacia el mismo por lo que ocurrió, ya sea familiar o afectado directo.

Un gran trabajo que se potencia con la fotografía, que marca y enmarca las palabras en flores heladas, carreteras con nubosidad, en ver a los protagonistas reflejados en diferentes espejos, donde no quieren mirarse, porque en un momento, una hora señalada su vida se truncó. Esta parte donde los protagonistas no aparecen se enfatiza y realza con la voz en off.

Una mañana fría busca la conciencia de las carreteras y sus usuarios, pero al mismo tiempo es un duelo necesario para muchos que nos hablan en el documental. Además hay una crítica a la sociedad por varios factores que influyen a las personas que sobreviven, por ejemplo la culpa, esa que se impera por las educaciones o la falta de atención después de un percance de ésta índole.

Una mañana fría de Raquel Troyano se presenta hoy en la sala Artistic Metropol de Madrid, donde la directora estará presente para un coloquio posterior.