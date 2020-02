Onward, The Boy: La maldición de Brahms y First Love destacan entre los primeros títulos desvelados de la 17 Muestra SYFY

Madrid acoge por decimoséptima vez la Muestra SYFY de Cine Fantástico. El evento se celebrará en la capital de España del 5 al 8 de marzo en el céntrico Cine Palacio de la Prensa.

Sky/SYFY

Esta edición se inaugurará con Onward, producción de Disney Pixar dirigida por Dan Scanlon. La película de animación sigue los pasos de dos hermanos elfos adolescentes, a los que prestan su voz Chris Pratt y Tom Holland, que pretenden descubrir si todavía queda magia en el mundo.

Tres días después, la muestra se cerrará con The Boy: la maldición de Brahms, secuela de The Boy, un éxito sorpresa de la cartelera estadounidense de 2016. William Brent Bell vuelve a dirigir las peripecias de un particular muñeco diabólico que complicará la vida a una familia que acude a vivir a una mansión.

Entre ambas cintas se podrán disfrutar de más de quince producciones de género. Uno de los títulos que ya se han desvelado y se espera con ansia por los fans es El color que cayó del cielo, adaptación de un texto de H.P. Lovecraft protagonizado por Nicolas Cage y que dirige un realizador maldito como Richard Stanley, responsable de Hardware. Programado para matar.

También ha generado mucha curiosidad First Love, obra del prolífico cineasta nipón Takashi Miike, que nos ofrecerá un thriller que mezcla una historia de amor con abundantes dosis de violencia.

Barton Films

Los amantes del cine de autor también tendrán un espacio con el estreno de Bacurau, nueva película de Kleber Mendoça Filho. El responsable de Sonidos de barrio y Doña Clara forma equipo con Juliano Dornelles para contarnos la historia de un pueblo que ha sido misteriosamente borrado del mapa. El largometraje viene refrendado por el Premio del Jurado del Festival de Cannes y los reconocimientos a la Mejor dirección y el Premio de la Crítica y Jurado Joven de la pasada edición del Festival de Sitges.

Dentro de los títulos confirmados hasta la fecha también figuran Human Lost, anime sobre un futuro donde se ha superado la muerte; Trolls 2. Gira Mundial, continuación de Trolls, y Regreso al futuro, el clásico de Robert Zemeckis que será la película homenajeada con motivo del trigésimo quinto aniversario de su estreno.