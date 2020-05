Visions du Réel 2020. Babenco: Tell Me When I Die

El cineasta alemán Wim Wenders retrató al gran Nicholas Ray, el director de clásicos como Rebelde sin causa y Johnny Guitar, en su lecho de muerte en la desgarradora El relámpago sobre el agua. Ahora Bárbara Paz se encarga de hacer lo propio con un moribundo Héctor Babenco, el responsable de El beso de la mujer araña o Tallo de hierro, en la muy emotiva Babenco: Tell Me When I Die, presente en la edición online 2020 del Festival Visions du Réel.

Taskovski Films

Quizá la principal diferencia entre ambos filmes es la asombrosa cercanía que logra Paz. No hay que olvidar que la realizadora, conocida en Brasil en su faceta de actriz, fue la última esposa del autor de Jugando en los campos del señor. Su posición privilegiada le ha permitido grabar a Babenco en situaciones tan dolorosas como los tratamientos del cáncer. Sin embargo, el filme no convierte este particular martirio en pornografía del dolor. Muy al contrario, nos encontramos ante una reflexión serena en la que el realizador valora su carrera y su vida.

Tavskovski Films

A través de un sabio montaje, que intercala imágenes de sus películas, rodajes y sus tratamientos contra la enfermedad. somos testigos de la estrecha relación entre su existencia y su cine. Su experiencia como preso, su gusto por las imágenes poéticas y su cariño por los seres marginados quedan patentes en todo momento. Incluso su agonía queda reflejada en la ficción a través de una pieza en la que Willem Dafoe ejerce de alter ego.

Tavskovski Films

En definitiva, Babenco: Tell Me When I Die, ganadora del premio del mejor documental sobre cine en la edición 2019 del Festival de Venecia, es un hermoso réquiem cinematográfico rodado en un hermoso blanco y negro que escapa de los clichés del filme biográfico.