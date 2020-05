D’A Film Festival: Aznavour by Charles

Charles Aznavour fue un estupendo cantante que emocionó a parte del planeta con sus interpretaciones de La bohemia y Venecia sin ti. También ejerció como actor ocasional en largometrajes como Disparen sobre el pianista, El tambor de hojalata o Ararat, entre muchas otras. No obstante. quizá no sea tan conocida su faceta como cineasta aficionado. El artista aprovechó sus viajes, los descansos de sus rodajes y sus vacaciones para filmar con una cámara no profesional. Pocos meses antes de su muerte se lo mostró al director Marc Domenico.

Después de su fallecimiento, éste ha ordenado el material e incluido declaraciones del propio Aznavour en diversas fuentes para crear Aznavour by Charles, una particular autobiografía en imágenes que cuenta con la participación de Romain Duris, que presta sus cuerdas vocales a las opiniones del cantante francés, y que no elude algunos de los éxitos que interpretará la célebre estrella de origen armenio.

El resultado es una particular autobiografía en imágenes que deja testimonio de la preocupación de Aznavour por retratar a los más desfavorecidos, que le recuerdan sus humildes orígenes; sus diversos amores y los éxitos en los diversos ámbitos donde se movió.

Gran parte del acierto de esta espléndida rareza recae en un espléndido montaje y la adecuada selección de textos que nos reflejan el interior de uno de los grandes nombres de la música popular del último siglo. Por otra parte, la estética casera y amateur de las imágenes otorgan al conjunto un tono íntimo y familiar muy alejado de los documentales biográficos más ortodoxos.