Crítica de Once Were Brothers. El complemento perfecto de El último vals

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Puntuación: Notable repaso a la carrera del grupo estadounidense poniendo centrándose especialmente en la figura de Robbie Robertson, el líder de la formación. User Rating: Be the first one !

Con un pack distribución

Martin Scorsese logró una de las cumbres del documental musical con El último vals. El filme de 1978 recogía el último concierto del grupo estadounidense The Band antes de separarse. El realizador estadounidense intercalaba imágenes de la actuación con una entrevista a los miembros de la formación donde comentaban diversos aspectos de su historia.

El resultado era una joya musical y cinematográfica que permitía valorar en su justa medida el legado de unos músicos que eran más que meros compañeros y que contaron para la ocasión con la compañía de grandes artistas como Bob Dylan, Eric Clapton, Joni Mitchell, George Harrison o Van Morrison, entre otros.

Con un pack distribución

Más de cuarenta años después de aquel clásico, Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band, que se puede ver en España a través de la plataforma Playpack, viene a ser el complemento perfecto. Si en su antecedente primaba lo musical frente a lo humano, aquí es la historia del grupo y las relaciones de fraternidad entre sus miembros el núcleo principal de la cinta.

Producida por el propio Scorsese y Ron Howard, entre otros, la película cuenta una historia de amistad rota por el paso del tiempo, las drogas y los celos artísticos.

Daniel Roher, documentalista que tiene varios cortometrajes en su haber, se apoya básicamente en las declaraciones de Robertson, el abundante material de archivo y la participación de ilustres nombres de la música como Bruce Springsteen, Eric Clapton, Van Morrison o David Geffen.

Con un pack distribución

Quizá haya que reprocharle al documental que no sea excesivamente innovador en las formas, optando por una estructura propia de las producciones destinadas a la televisión, y se apoye en exceso en las declaraciones de Robertson. También se echa en falta una mayor presencia de Bob Dylan, que contó con ellos para sus shows en directo y en un disco tan importante como The Basement Tapes.

No obstante, a pesar de estos pequeños reproches. Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band es, sin ninguna duda, un documento esencial para conocer a uno de los grandes grupos de la historia del rock.