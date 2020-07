Tráiler de Apocalypse Now: Final Cut, el montaje “definitivo” del clásico de Francis Ford Coppola

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Apocalypse Now es una de las obras maestras de lo que se denominó El Nuevo Hollywood. El realizador Francis Ford Coppola adaptó con ayuda del también cineasta John Millius la célebre novela El corazón de las tinieblas, obra de Joseph Conrad, aunque realizando cambios que, sin embargo, respetaron la esencia del original literario. La principal variación fue trasladar la época en la que tiene lugar la acción de la África de finales del siglo XIX a la Guerra del Vietnam.

39 escalones films

El largometraje nos muestra la particular travesía del capitán Willard para encontrar al renegado coronel Kurz que ha formado una particular colonia en medio de la selva asiática. El singular viaje a los infiernos que plasma la película contaminó el rodaje de las Islas Filipinas. Harvey Keitel, el actor elegido originalmente como protagonista, fue sustituido por Charlie Sheen cuando ya se habían rodado algunas escenas.

No obstante, fue el menor de los males: los decorados fueron destruidos por las inclemencias metereológicas, los miembros del rodaje sufrieron diversas enfermedades, las drogas corrieron libremente y el presupuesto inicial se disparó. Todo ello y mucho más lo cuenta Eleanor Coppola, esposa del director, en el magnífico documental Heart of Darkness y en el libro Notas a Apocalypse Now, que ha reeditado recientemente Barlin Libros.

39 escalones films

Ahora, con motivo del cuarenta aniversario, Francis Ford Coppola ha remontado la película, presentando una nueva copia en 4K y con sonido Dolby Atmos con el título de Apocalypse: Final Cut. El resultado, que se puede ver en cines españoles a partir de este viernes 3 de julio, ha sido definida por el director como su “version favorita”. Así lo justifica: “Creo que la primera era demasiado corta, y Redux era demasiado larga. Ésta es la mejor.”

Aquellos que la redescubran o revisen podrán alabar el trabajo de un reparto en el que figuran estrellas como el propio Sheen, Marlon Brando, Harrison Ford, Robert Duvall, Dennis Hopper o un jovencísimo Laurence Fishburne. También disfrutarán en su plenitud la maravillosa fotografía de Vittorio Storaro y el espléndido trabajo de sonido de Walter Murch, Mark Berger, Richard Beggs y Nat Boxer. Ambos apartados técnicos fueron galardonados con el premio Óscar. Sin embargo, Apocalypse Now no sería un hito del séptimo arte sin la magistral labor de un realizador que se encontraba en la cúspide de su talento: Francis Ford Coppola.