Videoclip de “No time to die”, la canción de Billie Eilish para Sin tiempo para morir

Ya podemos escuchar el tema musical de Sin tiempo para morir, la última película de la saga Bond que protagoniza Daniel Craig. La joven Billie Eilish interpreta No Time to Die, una balada susurrante que toma su título de la denominación inglesa del filme, dirigido por Cary Joji Fukunaga.

La cantante norteamericana, que ha escrito el tema junto a su hermano Finneas, ha comentado acerca de este particular encargo: “es increíble formar parte de esto. Es un gran honor tener la posibilidad de componer el tema principal de una película que forma parte de una saga tan legendaria. James Bond es la franquicia de cine más increíble que existe. Todavía estoy en shock”. Mientras que el coautor de la canción, ha añadido que “escribir el tema principal para una película de Bond es algo que hemos soñado toda nuestra vida. No existen uniones más memorables entre el mundo de la música y del cine que temas como Goldfinger o Live And Let Die. Tenemos tanta suerte de participar en una franquicia tan legendaria. Larga vida a 007”.

Eilish prosigue así como un exitosa trayectoría profesional después de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, un álbum de debut que se convirtió en uno de los más vendidos en Estados Unidos en 2019 y que ha acumulado numerosos premios.

La cantante y compositora se une así al nutrido grupo de vocalistas y formaciones que han prestado sus voces a las aventuras del agente 007, donde destacan los nombres de Shirley Bassey, Paul McCartney, Duran Duran, Madonna, Carly Simon o Adele, entre muchos otros.

Sin tiempo para morir, película que se estrena en España el 12 de noviembre, nos mostrará a un Bond ha dejado el servicio secreto y está disfrutando de una vida tranquila en Jamaica. Pero su calma no va a durar mucho tiempo. Su amigo de la CIA Felix Leiter aparece para pedirle ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más arriesgada de lo esperado, y lleva a Bond tras la pista de un misterioso villano armado con una nueva y peligrosa tecnología.