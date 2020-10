Cinco antihéroes del cine que no te puedes perder

Compartir Facebook

En las películas, se ven personajes que por acciones y desenvolvimientos se quedan en los corazones del público para siempre. Y muchos de estos, son los antihéroes. Personajes que no son héroes ni villanos, pero que aportan un desenlace fundamental en la historia cinematográfica. Son protagonistas, pero hacen las cosas a su manera; según el casino especialista en tragaperras online Betway, estos son los mejores antihéroes de la historia del cine:

Deadpool/Wade Wilson: Se trata del enmascarado carismático de Marvel Cómics, el atrapa público y rebelde violento Wade Wilson o como se le conoce a su Alter Ego, Deadpool, en las películas Deadpool y Deadpool 2. Wilson es un busca rollos y los encuentra cada vez que hay rufianes armados para patear en la calle. Este antihéroe sufrió un cambio de apariencia radical después de un experimento al que se sometió, otorgándole poderes sobrenaturales. Y claro, con ellos se robó aún más la pantalla grande para él solo.

Travis Bickle: Un hombre común, protagonista de Taxi Driver, de lo más natural y normal, siendo ex combatiente de la guerra de Vietnam, y tomando un trabajo como taxista en Nueva York. Tiene un cúmulo de objetivos morales generados de acuerdo al desenlace del día a día en su vida hasta el punto de salvar a una adolescente de 12 años en una situación desagradable.

Arthur Fleck: Mejor conocido como el Guasón en Joker (2019). En ella podemos ver a un hombre sumergido en un mundo trágico de mala vida moral en donde Arthur Fleck simpatiza con el público en ese intento de buscar una identidad de vida y ser útil al mundo, encontrándose con una humanidad más fulminante que tolerante; Arthur padece un especie de cambio de personalidad que lo lleva a dejar las cosas en claro.

Alex Delarge: Rebelde como pocos, destructivo, caótico e irresponsable al principio, Delarge es un joven con un problema grave de personalidad, sin embargo, por ser un agresivamente dominante le pagan su intolerancia con una traición, a lo que después aprende y su vida da un vuelco. Al final simpatiza con los espectadores.

Hannibal Lecter: Por último, pero no menos importante tenemos al doctor Lecter, de esos antihéroes insensibles y monstruosos que el público termina aceptando. Sus acciones en The Silence of the Lambs, Hannibal y Red Dragon hablan por sí mismas, sin embargo, su faceta de antihéroe se vio mucho más en Hannibal, sobre todo cuando no puede evitar ayudar a su amada Clarice Starling en ese duelo con Mason Verger. El público adora y lanza rosas a Lecter y el cómo es sin mostrar su lado criminal.

Cada uno de estos personajes son importantes, y se han quedado en un lugar privilegiado en la historia del séptimo arte.