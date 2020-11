XV Edición del Festival de Cine Inédito de Mérida del 19 al 28 de noviembre.

Compartir Facebook

La XV Edición del FCIMerida no es una edición cualquiera declara David Garrido Bazán – Director de Programación y Contenidos del XV FCIMerida, y no lo dice por volver a ser el responsable de los contenidos del Festival si no por el hecho de llevar el cine a la gran pantalla en este año que la pandemia hace que, aunque se estén realizando festivales, mucho se estén viendo abocados a ser online. Todas las proyecciones tendrán lugar en Cines Victoria Mérida a excepción de la sesión de clausura será en Centro Cultural Santo Domingo.

FCIMerida apuesta por el cine en la pantalla en la conexión del público y la pantalla, con propuestas que están recién salidas de festivales, algunos incluso ni siquiera con fecha para estrenos en cines. Dentro de la programación tendrán variedad: documental, ficción, animación, cortometrajes. Todo ello en dos salas para poder cubrir las normas de distancia y así abarcar la entrada con mayor facilidad y acceso de público. La única parte que será online, será la parte que se realiza para las aulas, la sección de Cine y Escuela que está realizada con Aulafilm para poder llegar al mayor número posible de alumnos como en otros años.

Como una imagen vale más que mil palabras, aquí está el cartel con todas las películas a proyección:

El festival tiene dos Premios Miradas en su XV edición: la actriz Petra Martínez, actriz principal de LA VIDA ERA ESO el martes 24 de Noviembre; y la directora Arantxa Agurre que será la encargada de cerrar la Sección Oficial fuera de concurso con su último documental ZURBARÁN Y SUS DOCE HIJOS, el Viernes 27 de Noviembre. A ambas, actriz y directora, se les reconoce su larga y gran carrera en el séptimo arte.

Toda la información del XV FCIMerida está en la web y la programación resumida en imagen se puede consultar en el siguiente video

El cartel de este año es un homenaje a los proyeccionistas de 35 mm, padre e hijo que desempeñaron esa, su, profesión en Mérida (el padre fue Premio Miradas del FCIMerida hace unos años y el hijo fue nuestro proyeccionista en las primeras seis ediciones del Festival, que fueron en 35 mm).

El cartel y su fondo es una similitud y metáfora al recuerdo y por el ánimo del festival de llevar el cine a la vida, a la presencialidad y al disfrute de la imagen y el sonido, por medio de historias que hagan soñar, volar en unas horas fuera de la rutina que hay hoy en día.