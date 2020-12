¿Como lograr un perfecto estilo glamour sin exagerar?

Compartir Facebook

Los cristales colgados que caen en cascadas. Candelabro brillante que llama la atención. Muebles con clase y espejos chispeantes. ¡Qué lujo pasar todo el día en una casa de estilo glamour! Tú también eres ya cansado de toda esta moda minimalista? Sabes que todo este lujo no tiene nada de malo, si está usado con un buen gusto? En oposición al minimalismo, te presentamos ideas geniales para convertir tu casa ordinaria en un apartamiento en el centro de Manhattan.

Repasemos unas técnicas para hacer tu sueño de tener una casa glamour realidad.

Glamour esplendor

La primera idea equivocada que viene cuando la gente piensa en glamour es la falta de funcionalidad. Glamour no destruye la funcionalidad, sino quiere decir que elegancia, riqueza y esplendor no tienen nada de malo. El glamour se basa en la combinación de tres colores: metálico(plata o dorado), neutral(blanco, negro o gris) y un color más llamativo(rosado, púrpura etc.). Glamour se centra en combinar las oposiciones y mezclar materiales.

Lo más interesante es el arreglo de los colores y los papeles pintados en las paredes. Glamour se centra en la combinación de grandes superficies con decoraciones bien formadas. Por ejemplo, combinando un fotomural más oscuro o de colores más neutros en el cuarto de baño con un espejo de adornos dorados. Para encontrar más ejemplos de uso de glamour bilanciado, entréis en http://myloview.es/fotomurales/segun-el-espacio-interior/cuarto-de-bano/.

Desde suficiente hasta demasiado

No pasa nada si buscamos opciones de estilo Art Deco y los muebles barrocos. ¡Ojo! Si no sabemos como combinarlo, glamour puede convertirse fácilmente en kitsch. Si quieres que tu piso sea exclusivo, opte por los muebles de piel de tamaños más grandes, se presentan genial, combinados con una mesa de café. Glamour no es para todos, entonces vale la pena usarlo en solo en las habitaciones seleccionadas.

El glamour moderno

Faux Fur, o también piel sintética, suele ser usada a menudo en los muebles glamorosos. Además, es una opción ecológica y sin crueldad. ¿Y por qué no probar poner el mármol el algunos de los elementos? ¡Extra puntos para las patas de la mesa doradas o antiguas! Si todavía no has entendido el concepto de glamour añade pequeños acentos metálicos en los cuadernos, los estantes o las lámparas. Cuando decides por glamour, no seas cutre y no prendas los materiales más baratos. Es uno de los estilos en el que se ve mucho la calidad.

¿Para quién es?

Glamour es uno de los estilos más luminosos que están de moda. Expone un resplandor mágico, una elegancia extraordinaria y brillo al alto nivel. Manijas de las puertas decoradas ricamente y cristales por todas las partes forman una gran parte de este diseño de interiores. Esto puede ser una opción genial para la gente que quiere sentir una frescura de un soplo de lujo en su hogar. Opte por glamour si eres capaz de combinar el estilo antiguo con la modernidad.