Trash, Puntasacra y Being my mom conquistan el Festival de Cine Italiano de Madrid

El Festival de Cine Italiano de Madrid culmina su 13ª edición con el aforo completo de todas sus sesiones (tanto presenciales como online) y premiando a Trash de Francesco Dafano y Luca Della Grotta como mejor largometraje, Puntasacra de Francesca Mazzoleni como mejor documental y Being my mom de Jasmine Trinca como mejor cortometraje. Un palmarés que se completa con el 5º Premio Solinas Italia – España que ha ido a parar ex aequo para Cineclub de Julen Zubiete Ize y Heste hombre de Luca Pedretti y Cinzia Bomoll. La cinta Cosa sarà de Francesco Bruni ha sido la encargada de poner el broche de oro a un certamen que “ha conseguido llenar las salas físicas y virtuales, en una exitosa demostración de la fuerza y potencial del cine italiano en España”, en palabras de su máxima responsable Maria Luisa Pappalardo.

La cita cinematográfica ha logrado más de 10.000 espectadores en sus 21 sesiones programadas, agotando las butacas disponibles en los Cines Renoir Princesa bajo el máximo respeto a las medidas de distanciamiento social e higiene marcadas por las autoridades. Por su parte, los pases online han completado los visionados autorizados en cada una de las dos sesiones diarias programadas. Además, el autocine Madrid RACE completó los 380 asistentes para ver Paradise, una nuova vita de Davide Del Degan; “ésta era una de las principales novedades de este año nacida con el objetivo de poder organizar un evento colectivo por lo que agradecemos la exitosa acogida de esta iniciativa” según palabras de la directora Maria Luisa Pappalardo

En lo que respecta a su palmarés, Trash ha sido elegida por el público como mejor largometraje por encima del resto de títulos a competición. La ópera prima de Francesco Dafano y Luca Della Grotta se dirige tanto a niños como adultos a través de su estilo y temas tratados. La producción cuenta además con la participación de la intérprete española Rossy de Palma en el doblaje de su versión original.

Por su parte, el premio al mejor documental ha sido para Puntasacra de Francesca Mazzoleni. El jurado formado por Carmen Ciller (directora del Máster en Cine y Televisión de la Universidad Carlos III), Natalia Álvarez Simó (directora del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque) y Pedro Medina (coeditor de la revista Caimán Cuadernos de Cine) ha decidido reconocer a esta cinta “por su contribución al conocimiento de realidades sociales y culturales, donde destaca más lo colectivo que lo individual y el paisaje se incorpora como un elemento protagonista del relato”. Otro documental, Nilde Iotti, il tempo delle donne de Peter Marcias ha sido distinguido con una mención especial.

En el apartado de cortometraje, el director artístico de ‘Veranos de la Villa’ Ángel Murcia, la fotógrafa Gema Escudero y la realizadora María Lamuy, han concedido el galardón a Being my mom de Jasmine Trinca. La actriz (doble ganadora del David di Donatello) debuta en la dirección con esta obra que destaca “por ser una historia sencilla, fresca y luminosa; ejecutada técnicamente de manera magistral y envuelta en una atmosfera musical que puede considerarse un personaje más” según el jurado, que también ha querido hacer una mención especial a Inverno de Giulio Mastromauro.

El Premio Solinas Italia – España dirigido a guionistas profesionales y que promueve la coproducción entre Italia, España y América Latina ha recibido en su 5ª edición un total de 154 historias, de forma anónima. El jurado compuesto por Isabella Aguilar, Salvatore de Mola, Annamaria Granatello, Cosetta Lagani, Marina Marzotto, Maria Luisa Pappalardo, Matteo Pianezzi, Alessandra Picone, Giovanni Pompili, Laura Pugno e Ines Vasiljevic ha declarado dos ganadores Ex Aequo: Cineclub de Julen Zubiete Ize y Heste hombre de Luca Pedretti y Cinzia Bomoll. Ambos cuentan con elementos destacados para ser reconocidos; el primero, la fuerza de su escritura, así como su sensibilidad y delicadeza para tratar “el despertar a la vida de una mujer que, sin ya esperar nada, aprende a disfrutar de todo”; mientras que el segundo es definido como “perfecto material para la coproducción” entre Italia y España, “uniendo dos cinematografías que han aportado mucho al cine de género con una nueva voz” concluye el acta.

El festival cierra así una nueva edición donde se logra un “alcance histórico” como valora Pappalardo, con un aumento de seguidores en redes sociales del 200% en las últimas semanas y donde destaca el impacto en otras ciudades de España como Sevilla o Granada. Las redes han alcanzado, estos días, casi medio millón de visualizaciones con esta nueva adaptación de formato y la alta calidad de su programación. Junto a las propuestas fílmicas también han destacado otros eventos como el concierto virtual en homenaje a Ennio Morricone o el Premio a Toda una Carrera para el presidente de La Biennale di Venezia, Roberto Cicutto. Una propuesta que ha mostrado una foto fija de la industria audiovisual italiana actual y que ha recibido un año más el respaldo de los espectadores tanto en las salas como desde sus casas.

El Festival de Cine Italiano de Madrid, es la cita más esperada con el cine italiano contemporáneo, organizado por el Istituto Italiano di Cultura di Madrid, bajo los auspicios de la Embajada de Italia en Madrid.