INDIAINDIE: Muestra de Cine Independiente de la India

La Casa de la India, en colaboración con la Embajada de la India, Fundació Mallorca Turisme y Mallorca Film Commission, presenta la tercera edición de IndiaIndie en Mallorca hasta el próximo día 11.

Casa de la India, con sede en Valladolid, llevará esta muestra de cine presencial, progresivamente, a lo largo de todo el territorio nacional español durante 2021. Su primera parada es Mallorca donde podrán disfrutar de incluye 6 películas de 2019 y una proyección especial de la película Umrika (2014)

La películas han sido seleccionadas por Bina Paul, vicepresidenta de la Kerala State Chalachitra Academy (Motion Picture Academy of the Kerala State) y directora artística del prestigioso International Film Festival of Kerala.

El director de Casa India Guillermo Rodríguez declara

“Incluye realizadores jóvenes con temas que van desde lo íntimo de una pareja hasta temas migratorios pasando por diversos registros desde el humor, a la tragedia”

No es habitual que nos lleguen trabajos de India, y será bueno poder visibilizar desde la mirada de jóvenes realizadores su visión desde la ficción mucha realidad cinematográfica.

Para conocer los títulos de INDIAINDIE, que comprenden drama, adaptaciones literarias, comedia o aventuras, podéis hacerlo aquí