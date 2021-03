Punto de Vista 2021 y sus retrospectivas: Amos Vogel y Nancy Holt

Compartir Facebook

Cada año el Festival Internacional de cine documental de Navarra, Punto de Vista, tiene entre su programación retrospectivas de cineastas, en este ocasión y ya en años anteriores, las figuras que se destacan son personas dentro de la cultura pero que han estado en el cine, pero no detrás de la cámara.

Garbiñe Ortega, programadora de esta sección y directora artística del festival nos habla de Amos Vogel y Nancy Holt, las dos retrospectivas de este año:

En el caso de Amos Vogel, principalmente es alguien que me influencia mucho como profesional, llevo años investigando su trabajo y soy muy defensora de su legado, es alguien que desde los años cincuenta en adelante estuvo trabajando para el cine, para encontrar a cineastas, fue casi descubrir de figuras como Agnés Vardá o gran promotor de la obra de Hitchcock en New York, Roman Polaski.Fue el fundador de un espacio fílmico que revolucionó la vanguardia artística de New York de los cincuenta, llamado Cinema 16, y en esa sociedad fílmica se daban cita desde John Lenon a Jonas Mekas, no solo la gente ligada al cine, sino toda la vanguardia del momento, y eso fue una gran influencia, para finalmente ser el fundador del Festival de New York, que es uno de los festivales del mundo. Así que ha hecho cine desde la programación, y me parecía muy importante reivindicarlo este año que se cumplen 100 años desde su nacimiento.

Nancy Holt, viene por esa persecución de estos años que he tenido de sacar a la luz al mundo cinematográfico de artistas que han sido más reconocidos en otras disciplinas, pero no tanto por su obra fílmica, finalmente Nancy Holt, es una artista norteamericana muy reconocida en su trabajo del Land Art, con su trabajo escultórico gigante en los desiertos de Yuta y otros lugares del mundo, pero tiene una obra fílmica maravillosa que hay que reconocer y rescatar. Y ¿Por qué no en unos circuitos en los que nos movemos como los festivales de cine? Vengo trabajando en esta línea estos últimos años. Hace dos años tuvimos a Marcia Hafif, que era una pintora americana que tenía una obra que nunca se había visto, solo una vez en Alemania y en ocasiones contadas en New York. Esto viene de no caer en nombres obvias o no mostrar grandes figuras que tienen su reconocimiento y exposición en otros espacios.

Esta edición del 2021, será un año híbrido y aunque presencialmente el festival será del 15 de marzo al 20 de marzo, la Retrospectiva Amos Vogel estará disponible del 5 al 18 de abril en versión online. Para más información (Punto de Vista)