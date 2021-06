Gunda, la historia de una cerda en una granja, gana DocsBarcelona 2021

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Resulta curioso que la vencedora de DocsBarcelona 2021 , un certamen donde predominan cintas de no ficción centradas en la existencia humana, sea una película sobre la vida de una cerda en una granja. No obstante, Gunda, que así se llama el filme, tampoco es el típico documental de animales con preciosas imágenes a todo color y una voz en off que nos explica las acciones de estos seres vivos. Muy al contrario, el largometraje de Viktor Kossakovsky no se lo pone fácil al público actual, optando por eliminar narradores y explicaciones ciéntificas en una película rodada en un sobrio y bello blanco y negro.

Filmin

El espectador tiene que sacar sus propias conclusiones a través de una imágenes que nos muestran que los puercos son más parecidos a nosotros de lo que podemos pensar. La lucha de unos jóvenes cochinillos por la comida que les proporciona su madre, sus juegos o la tristeza que inunda a su madre cuando se le separa de sus pequeños provocarán la emoción del espectactador más inteligente.

Como particulares invitados especiales, nos encontramos a un grupo de vacas o a unas gallinas, que también viven en ese lugar. Hiela la sangre el momento en el que vemos a uno de los gallos mirando con melancolia una verja que le impide ser libre.

Filmin

Gunda busca y encuentra que el espectador sienta empatía por aquellos seres vivos que son criados para llenar nuestras panzas, y que pocas veces nos damos cuenta de cómo viven y la tragedia que supone que ellos tengan que morir para que nosotros nos alimentemos.

Kossakovsky opta por una película contemplativa de una austeridad desarmante que prefiere descubrir antes que adoctrinar. Lo hace seleccionando las imágenes más signifícativas y huyendo como de la peste del sensacionalismo. Ya por eso Gunda merece la atención de la cinefilia más exquisita. No por casualidad ha cautivado al actor Joaquin Phoenix, que ha decidido colaborar en su producción, y a cineastas del calibre de Paul Thomas Anderson, Alfonso Cuarón, Gus Van Sant, Paweł Pawlikowski, Lynne Ramsay, Ari Aster o Alexander Sokurov.