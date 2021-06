Largometrajes con participación española en el DocsBarcelona 2021

Compartir Facebook

La edición 2021 del DocsBarcelona dedicó especial interés en programar retratos femeninos de Oriente Medio. Los documentales The Return, Life After Isis y Room Without A View, dirigidas por cineastas catalanas, giraron al rededor de ese asunto, mostrando la vida de las mujeres occidentales que huyeron al denominado Estado Islámico y la terrible situación de las trabajadoras del hogar en Líbano, respectivamente. Al igual que estas dos cintas, el resto de la representación española optó por formatos más o menos clásicos y con una clara intención de denuncia que se alejaban de otras tendencias más innovadoras de la no ficción.

The Return, Life After Isis

La directora catalana Alba Sotorra, conocida especialmente por Comandante Arian, sorprendió con The Return, Life After Isis, emocionante crónica de la existencia de mujeres occidentales que se unieron al Estado Islámico en Siria y ahora quieren volver a sus países de origen con sus hijos. Ganadora de los premios del Jurado y el Público, la cinta recoge la vida de estas madres que viven en un campo de refugiados en territorio kurdo, mientras intentan que los gobiernos les permitan volver con sus vástagos al lugar del que se marcharon.

En aquel campamento intentan, bajo la supervisión de una particular psicóloga, rehabilitarse y pensar en las razones que les impulsaron a hacer lo que hicieron. Sotorra no las juzga en ningún momento y nos hace participes de la dura existencia de unas jóvenes que ya han pasado por la tragedia de perder a su esposo y alguno de sus pequeños. La película no pretende en ningún momento romper cánones, pero es un retrato sincero que muestra que esas mujeres merecen respeto y comprensión a pesar de sus equivocaciones.

Room Without a View

La barcelonesa Roser Corella, a la que muchos recordamos por la premiadísima Grab and Run, ofrece en Room Without a View, una obra que denuncia las condiciones en las que viven muchas féminas, en este caso las empleadas de hogar que trabajan en el Líbano. La cineasta cuenta con los testimonios de estas trabajadoras, vejadas en gran parte de los casos y tratadas como verdaderas esclavas; escucha también a sus jefas y sus curiosos comentarios despectivos de sus sirvientas, mientras somos testigos, a través de llamadas a las agencias que se encargan de contratarlas en países como Filipinas, Kenia o Etiopía, del particular tráfico de seres humanos del que son víctimas. Como ocurre con la cinta de Sotorra, los testimonios de las protagonistas son tan desgarradores que no necesitan florituras de ningún tipo para impactar en el espectador.

El secreto del Doctor Grinberg

Presentado en el Festival de Málaga 2020, la entretenidísima cinta de Ida Cuéllar se hizo merecidamente con el premio Latitud de DocsBarcelona 2021. Mezclando fotografías, recortes de prensa y grabaciones de todo tipo, este trabajo sobre la misteriosa desaparición de un experto mexicano en telepatía se asemeja a muchos documentales de true crime e incluye elementos propios de la serie Expediente X en un conjunto fascinante que ya ha conquistado a gran parte del público de aquellos certámenes donde se ha proyectado.

Balandrau, infern glaçat

El 30 de diciembre del 2000 un temporal acababa con la vida de nueve personas en la zona montañosa de Blandrau. Guille Cascante, especializado en documentales sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza, realiza una crónica de aquel particular suceso como si fuera un thriller. Con una sabia combinación de recreaciones, grabaciones de la época y las declaraciones de los supervivientes, el cineasta consigue que el espectador se implique en aquello que está viendo como si fuera una cinta de suspense, aunque respetando con la mayor fidelidad lo que allí ocurrió. Una verdadera sorpresa que sirvió como cinta de inauguración de DocsBarcelona 2021.

Altsasu (Gau Hura)

El caso Alsasua ha sido uno de sucesos los más polémicos en el País Vasco y el estado español en los últimos años. El 15 de octubre de 2016 varios jóvenes atacaron a dos guardias civiles y sus parejas a la salida de un bar. Lo que parecía una simple pelea fue considerado por la fiscalía del caso como un acto de terrorismo, aunque finalmente estos cargos fueron rechazados por la Audiencia Nacional.

Altsasu (Gau Hura), el documental dirigido por Marc Parramon y Amets Arzallus, se centra en el sufrimiento de los acusados y sus familias, hace hincapié en las irregularidades del proceso que acabó con la mayoría en prisión y señala a los medios centralistas como propiciadores de una visión tendenciosa sobre el asunto. Sin duda, hay sensibilidad en el retrato de los sentenciados y el filme nos muestra unos testimonios que normalmente son desconocidos para el resto del territorio nacional, aunque, como suele ocurrir en estos casos, se echa en falta que la Guardia Civil no se haya prestado a colaborar, a pesar de los ofrecimientos de los responsables de la cinta.