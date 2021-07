Compartir Facebook

Definir a los mejores jugadores de póker de la historia no es tarea fácil. Los parámetros utilizados para seleccionar esta lista son muy variados y responden a criterios de victorias, longevidad o ganancias económicas. En cualquier caso, quien quiera dejar de perder en los juegos y tener éxito, puede fijarse en el camino de estos jugadores.

Los criterios que definen a los mejores de este tradicional juego de cartas se agrupan, por un lado, en función de los títulos en los principales torneos, que son el WSOP (World Series of Poker) y el WPT (World Poker Tour). Se trata de las dos citas más importantes que cada año se celebran en diferentes lugares del mundo, siendo Las Vegas el centro neurálgico en la mayoría de temporadas. También se tiene en cuenta las mesas finales alcanzadas en estos campeonatos. No siempre se puede ganar, pero llegar a la final tiene un mérito enorme y es muy valorado. Las victorias constituyen otro factor clave que se contabiliza en este baremo, así como los ingresos obtenidos de forma directa en los torneos. En esta serie de puntos no hay que olvidar la trayectoria, es decir, los años que el jugador ha dedicado al póker de forma profesional. Si bien este aspecto no cuenta para los más jóvenes, sí que se utiliza para decidir sobre los jugadores ya retirados.

Si hay un denominador común en la lista de los diez mejores jugadores de póker de la historia es la nacionalidad. Ocho de ellos son estadounidenses, el país que dio impulso a este juego de cartas cuyo origen se sitúa en centro Europa. Hay un canadiense y el jugador rebelde es de China, un país que ha ganado protagonismo en las mesas durante la época más reciente, si bien el hombre que se cuela en el top 10 triunfó a principios de siglo.

Los tres mejores

El mejor jugador de la historia de póker, para muchos expertos, nació en una localidad de Wisconsin, en 1964. Se llama Phil Hellmuth y tiene un patrimonio de más de 20 millones de dólares. En sus treinta años de carrera, suma 15 brazaletes en el WSOP, además de ser el más galardonado en torneos menores y haber llegado a un alto número de mesas finales. Quizá con el paso del tiempo, Hellmuth se vea superado por el jugador con más nivel de la actualidad. Es el canadiense Daniel Negreanu, algunas de cuyas partidas tienen millones de visualizaciones en Youtube. Es diez años más joven que el número 1, por lo que tiene margen para superar sus registros., aunque no puede bajar el nivel. Acumula 6 brazaletes de la WSOP y dos títulos de WPT. Sus ganancias, solo en torneos oficiales, alcanzan los 30 millones de dólares.

El veterano Erik Seidel (61 años) aparece tercero en este ranking. Un jugador de batalla que cuenta con un patrimonio similar al de Negreanu, con un balance de 114 ITM’s en la WSOP. Pese a su edad, Seidel continúa en activo y con opciones de seguir sumando premios y llegando lejos en los torneos más importantes.

Llegan con fuerza

Son Phil Ivey y Michael Mizrachi, ambos por debajo de los 45 años, y están en la cuarta y quinta posición de la lista de los mejores jugadores de póker de la historia. El primero tiene 10 brazaletes de la WSOP y, cuando tenía 38 años, se convirtió en el jugador más joven en alcanzar esa cifra. El segundo ha perdido protagonismo en los últimos años, pero eso no le impide estar en el top 5 gracias a sus cinco títulos en el World Series of Poker y los dos obtenidos en el WPT. Sus ganancias llegan a los 17 millones de dólares.

Los veteranos y la gran promesa

Chris Ferguson triunfó durante la década del 2.000 y cogió el testigo de John Juanda, que en los noventa supuso una revolución en las mesas pese a su juventud. Por entonces apenas superaba la veintena de edad y ganó 5 brazaletes del WSOP. El más longevo en este ranking es Doyle Brunson, nacido en 1933 y que lideró las mesas en la década de los 70 y 80. Es el primer gran jugador de póker, obtuvo 10 victorias en el ‘World Series’ y se llevó dos Main Events de forma consecutiva. Su estilo agresivo e inteligente marcó un antes y un después en la historia de este deporte. Era otra época y no se movía tanto dinero, pero eso no le impidió convertirse en millonario con una trayectoria de película.

El gran jugador asiático se llama Johnny Chan y su éxito se produjo durante las primeras temporadas de la década del año 2.000. Venció en dos Main Events consecutivos y se convirtió en el jugador de referencia del momento. Completa esta lista de los diez mejores jugadores de póker de la historia el joven Justin Bonomo, que a sus 35 años supera los 50 millones de dólares en ganancias. Dos brazaletes del WSOP y el Super High Roller Bowl le avalan.