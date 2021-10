‘Última noche en el Soho’ y ‘Prisoners of the ghostland’, platos fuertes del Especial Halloween de la Muestra Syfy

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La pandemia del COVID-19 impidió que la Muestra Syfy de 2021 se celebrara en marzo, mes en el que se han celebrado las últimas ediciones. Sin embargo, a modo de compensación, los organizadores han planteado una versión reducida para el 31 de noviembre, la denominada noche de Halloween.

Muestra Syfy

La cita será como siempre en el Palacio de la Prensa de Madrid, lugar en el que se ha realizado el evento en ediciones previas. El maratón de cine fantástico empezará con un clásico de culto: Agárrame a esos fantasmas, cinta dirigida por Peter Jackson donde Michael J. Fox se las tenía que ver con unos espíritus poco amistosos.

Después de la comida, el público podrá disfrutar de Beyond the infinite two minutes, cinta de Junta Yamaguchi que muestra las peripecias del propietario de un café que dispone de un televisor mostrar imágenes del futuro, aunque con solo dos minutos de antelación. Le seguirá The medium, donde un miembro de una familia de un chamán se encuentra poseído por lo que parece parece una diosa. Sin embargo, resultará ser un ente menos amigable. Dirige el tailandés Banjong Pisanthanakun.

Universal Pictures

A continuación, Prisoners of the ghostland nos ofrecerá una mezcla explosiva: el cineasta de culto Sion Sono y Nicholas Cage, actor que ha convertido el histrionismo en una forma de actuación. La película nos muestra a un ladrón de bancos que busca a la nieta de un señor de la guerra nipón. Sin embargo, el protagonista no podrá tardar más de cinco días en hacerlo debido a que ha sido obligado a llevar un traje de cuero que le matará si se excede de ese plazo.

Igualmente apetecible resulta la unión de Anya Taylor-Joy, una de las actrices del momento gracias a la serie Gámbito de dama, y Edgar Wright, realizador responsable de Baby Driver o Bienvenidos al fin del mundo, en Última noche en el Soho, un thriller psicológico donde una joven tiene la misteriosa capacidad de acceder a los años sesenta londinenses. Allí conocerá a su idolatrada cantante. No obstante, nada resultará tan idílico en un filme que ya ha provocado el aplauso de muchos los que han podido verla en Sitges o Venecia.

Canal Syfy

Por último, a modo de postre, se proyectará el primer capítulo de Day of the dead, reimaginación del universo zombi ideado por George A. Romero que se emitirá en el canal Syfy a partir del 7 de noviembre.