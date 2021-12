Crítica de ‘Spider-Man: No Way Home’. Una carta de amor al Trepamuros cinematográfico

Puntuación: Jon Watts dirige una película destinada especialmente a los fans acérrimos del personaje, a la que quizá haya que reprocharle que intente abarcar demasiado. User Rating: 3.23 ( 1 votes)

Spider-Man: No Way Home es un particular homenaje a las versiones del trepamuros que ha producido y distribuido Sony Pictures. La película recoge ingredientes y guiños de la trilogía sobre el personaje dirigida por Sam Raimi, el binomio de largometrajes de Marc Webb o, incluso, la estupenda versión animada Spider-Man: Un nuevo universo. Todo ello sazonado con las evidentes referencias al Marvel Cinematic Universe del que el superhéroe forma parte y del Spiderverse del que es un elemento esencial.

Sony Pictures

No obstante, el filme de Jon Watts no se limita a ser un mero pastiche e intenta mostrar la evolución de Peter Parker, el muchacho que se esconde tras el esquijama del trepamuros. Digamos que asistimos al particular rito de paso de un tipo que transita de la adolescencia a la juventud con los evidentes cambios que se producen en todo ser humano, a los que hay que añadir la de ser un individuo con superpoderes. La excusa argumental es el intento del personaje principal de hacer olvidar al mundo la verdadera identidad que se esconde tras el traje de héroe. Un asunto para el que contará con la ayuda del Doctor Extraño. Sus efectos provocarán que se habrá una nueva saga en el universo Marvel donde los mundos paralelos tendrán mucha importancia.

Quizá el gran problema de Spider-Man: No Way Home sea que intenta abarcar demasiado. El espectador que quiera disfrutarla en toda su plenitud tiene que conocer las películas del superhéroe y estar al tanto de lo ocurrido en las últimas entregas de la franquicia para no perderse. No obstante, a favor de la película cabe destacar que, al igual que las otras cintas de Watts, no pierde de vista los personajes, inyecta el humor necesario propio de una pelicula de adolescentes y demuestra un cariño por todo su universo.

Columbia Pictures

Tom Holland pone de manifiesto que ha nacido para interpretar al personaje con esa mezcla de ingenuidad y valentía. Lo mismo se puede decir de Jacob Batalon, como el divertido mejor amigo de Parker, o Zendaya, que aquí parece más desenvuelta en el género cómico que en las aventuras previas del arácnido humano.

Por el contrario, como suele ser habitual en las últimas cintas de superhéroes, algunos momentos de batallas parecen más propias de un videojuego que de un largometraje para la pantalla grande.

Columbia Pictures

En resumen, Spider-man: No Way Home es una carta de amor al universo cinematográfico del trepamuros repleto de sorpresas para los fans del personaje que disfrutarán de un producto creado casi específicamente para ellos.