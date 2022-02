Crítica de ‘Mira por mí’. Entre ‘Sola en la oscuridad’ y ‘La última llamada’

Compartir Facebook

Puntuación: Película perteneciente al subgénero home invasion que entretiene moderadamente, aunque no resulte memorable por el abuso de lugares comunes. User Rating: Be the first one !

Mira por mí recuerda en muchos aspectos a Sola en la oscuridad (Terence Young, 1967), Al igual que aquella, nos encontramos con una mujer que tendrá que hacer todo lo posible para sobrevivir cuando asaltan el lugar donde se encuentra. No obstante, a diferencia de aquel filme protagonizado por Audrey Hepburn, nos hallamos ante un edificio bastante más grande y alejado de cualquier núcleo urbano.

Además, en esta ocasión, el papel de las nuevas tecnologías es muy importante, como demuestra la aplicación móvil que utiliza la asustada protagonista para ponerse en contacto con una asistente online que le prestará sus ojos en tan terrible situación.

En cierta medida, la película parece una mezcla de la vieja cinta ya citada y la muy denostada La última llamada (Brad Anderson, 2013), donde una operadora encarnada por Halle Berry se ponía en contacto con una chica que había sido secuestrada. Sin embargo, se distinacia de ella porque no cae en sus delirantes inverosimilitudes.

El director Randall Okita, conocido hasta ahora por su corto The Weatherman and The Shadowboxer (2014) y el largometraje The Lockpicker (2016), nos ofrece un trabajo que abusa quizá demasiado a los lugares comunes de la home invasion. Se agradece, no obstante, que los actualice, ruede con cierta elegancia visual, dote a su personaje principal de un lado oscuro y consiga crear algunos momentos de necesaria tensión.

Por el contrario, la trama es en exceso simple, la dirección de actores resulta manifiestamente mejorable y el guion tarda demasiado en meterse en faena. En resumen, Mira por mí entretiene moderadamente, pero se olvida con la misma facilidad con la que se ve.