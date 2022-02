Cuatro españoles entre los Nominados al Oscar

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Nominaciones a los Oscar

Tras conocer la totalidad de las nominaciones a los Premios Oscar 2022 no podemos estar más felices, Javier Bardem por «Being the Ricardos«, Penélope Cruz por «Madres paralelas«, Alberto Iglesias también por «Madres paralelas» y Alberto Mielgo por el cortometraje «El limpiaparabrisas» son las opciones españolas para los Premios de la Academia de cine de Hollywood. Eso si, la felicidad hubiera sido completa si El buen Patrón fuera una de las elegidas para la gloria, pero todo no se puede pedir.

Para mi querida Penélope Cruz es ya su cuarta nominación, tras su actriz protagonista «Volver» en 2007 y sus dos veces como secundaria: «Nine» (2010) y «Vicky Cristina Barcelona», por la que logró la estatuilla en el año 2009. Por su parte, Javier Bardem, que tendrá como principales rivales a Benedict Cumberbatch y Will Smith, también suma su cuarta nominación, la tercera como protagonista tras «Antes de que anochezca» en 2001; y «Biutiful» en 2011, y su Oscar como secundario en 2008 por «No es un país para viejos».

Otro de los que suman cuatro nominaciones es Alberto Iglesias que añade una nueva nominación y espera sumar su primera estatuilla por «Madres paralelas», tras intentarlo con «El jardinero fiel» (2005), «Cometas en el cielo» (2007) y «El topo» (2011).

Esta es la lista completa de Nominados al Oscar 2022:

MEJOR PELÍCULA

Belfast

CODA

No mires arriba

Drive My Car

Dune

El método Williams

Licorice Pizza

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

West Side Story

MEJOR DIRECCIÓN

Kenneth Branagh – Belfast

Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Jane Campion – El Poder del Perro

Steven Spielberg – West Side Story

MEJOR ACTOR

Javier Bardem – Ser los Ricardo

Benedict Cumberbatch – El poder del perro

Andrew Garfield – Tick Tick Boom

Will Smith – El método Williams

Denzel Washington – Macbeth

MEJOR ACTRIZ

Jessica Chastain – Los Ojos De Tammy Faye

Penélope Cruz – Madres Paralelas

Nicole Kidman – Ser Los Ricardo

Olivia Colman – La Hija Oscura

Kristen Stewart – Spencer

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Drive My Car

Flee

Fue la Mano de Dios

Lunana

La Peor Persona del Mundo

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Jessie Buckley – La hija oscura

Ariana DeBose – West Side Story

Judi Dench – Belfast

Kristen Dunst – El poder del perro

Aunjanue Ellis – El método Williams

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – Coda

Jesse Plemons – El Poder del Perro

J.K. Simmons – Ser los Ricardo

Kodi Smith-McPhee – El poder del Perro

MEJOR CORTO ANIMADO

El limpiaparabrisas

AffaisOfTheArt

Bestia

Boxballet

RobinRobin

MEJOR CORTO

The Dress

Alakachuu

The Long Goodbye

OnMyMind

PleaseHold

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Encanto

Flee

Los Mitcher Contra Las Máquinas

Raya y El Último Dragón

Luca

MEJOR DOCUMENTAL

Ascensión

Attica

Flee

Summer os soul

Writting with fire

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Audible

LeadMeHome

3 Song For Benazir

The Queen Of Basketball

When We Where Bullies

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Be Alive – El Método Williams

Dos Oruguitas – Encanto

No Time To Die – Sin Tiempo Para Morir

Down to Joy – Belfast

Somwhow You Do – 4 días

MEJOR GUION ADAPTADO

Coda

Drive My Car

Dune

La Hija Oscura

El Poder del Perro

MEJOR FOTOGRAFÍA

Dune

El callejón de las almas perdidas

Macbeth

West Side Story

El poder del perro

MEJORES EFECTOS VISUALES

Dune

Free Guy

Sin tiempo para morir

Shang Chi

Spider-man No Way Home

MEJOR SONIDO

Belfast

Dune

Sin Tiempo para Morir

El poder del Perro

West Side Story

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

No Mires Arriba

Dune

Encanto

Madres Paralelas

El poder del perro

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Cruella

Cyrano

Dune

El callejón de las almas perdidas

El método Williams

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

El Rey de Zamunda

Cruella

Dune

Los Ojos de Tammy Faye

La Casa Gucci

MEJOR MONTAJE

No Mires Arriba

Dune

El Método Williams

TikTokBoom

El Poder del Perro

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN