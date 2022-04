La adaptación coreana de La casa de papel que se emitirá en Netflix promete estar a la altura de la serie original

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Un combinado perfecto de acción, suspense, crimen y drama. Esta es la fórmula que hizo triunfar a La casa de papel durante tres temporadas, y también el camino que seguramente continúen los creadores del remake de la serie que ya calienta motores en Netflix. Se trata de Money Heist: Korea – Joint Economic Area, la adaptación del exitazo de Álex Piña que el coreano Kim Hong-seon ha decidido dirigir y que se estrenará presumiblemente en lo que resta del presente mes. La popular plataforma de vídeo ha lanzado un breve tráiler promocional en el que, entre otras cosas, se ofrece la lista de personajes involucrados en la trama.

El avance deja claro que esta particular versión de la serie original mantendrá prácticamente el mismo formato sobre el argumento y el tono de la trama. Los espectadores volverán a disfrutar de la banda de criminales más heterogénea y mejor organizada de la televisión, siempre dirigida por el cerebro inagotable de El Profesor y bajo una misión que articula todo el despliegue: llevar a cabo el atraco más grandioso jamás vivido en Corea.

Las primeras imágenes de esta reinterpretación de La casa de papel también confirman lo esperado por la audiencia, que la careta de Salvador Dalí seguirá siendo el elemento identitario de rigor. Hasta la fecha, la información que ha salido a la luz sobre la serie se ha reducido básicamente a estas pequeñas pinceladas que ya prometen una continuidad bastante fidedigna de los hechos. En esta misma línea de pretensiones, ‘Money Heist: Korea – Joint Economic Area’ ha contado de igual modo con la colaboración de Álex Piña en la creación del guion.

Un reparto de primer nivel

El contenido audiovisual avanzado por Netflix pone de manifiesto cuál es el listado de actores y actrices que intervienen en la nueva serie. De todos ellos, el que mayor interés despierta, qué duda cabe, es el que interpreta a El Profesor. En esta ocasión será Yoo Ji-Tae el encargado de protagonizar el espectáculo y dirigir al resto de atracadores, conocido además por su célebre trayectoria en trabajos como Oldboy o The Swindiers. A su lado estará la actriz Kim Yunjin, metiéndose en el papel de la inspectora Seon Woojin, basado en el de la agente Raquel Murillo. Habrá que esperar para saber si su historia de amor seguirá teniendo un lugar en el remake.

Más allá de estos dos personajes protagónicos, la nueva dirección ha considerado oportuno mantener la formación elemental de la banda de La casa de papel. El director coreano entiende que en el reparto no pueden faltar iconos tan determinantes como Berlín o Tokio, interpretados respectivamente por Park Hae-Soo, inolvidable por su trabajo en El juego del calamar, y Jeon Jong-seo, cuya actuación en la película Burning no plantea dudas sobre su potencial dramático. Por su parte, Río, el tecnófilo del grupo, será encarnado por el actor Lee Hyun-Woo, que saltó al estrellato después de intervenir en series tan célebres como Master of Study, El regreso de Lljimae o La reina de Seondeok, entre otras. El repertorio actoral queda completo con personajes fundamentales como Denver, Nairobi, Moscú, Helsinki y Oslo.

A pesar de que las especulaciones en torno a la serie han encontrado en internet un clima idóneo para seguir creciendo, lo cierto es que poco más se sabe sobre el esqueleto de esta reinterpretación de la Casa de Papel. Todo apunta a que serán pequeñas las variaciones, pero habrá que estar pendiente a su estreno en Netflix para confirmar que esto es un atractivo y no todo lo contrario. ‘Money Heist: Korea – Joint Economic Area’ se emitirá a lo largo de este año y de momento dispone de una temporada compuesta por doce capítulos.

Un impacto excepcional

Con independencia de los gustos y preferencias que la serie original haya podido suscitar entre los espectadores, lo que resulta innegable es la inmensa repercusión que ha tenido a nivel mundial. Los datos no admiten lugar a dudas: La casa de papel lideró las audiencias en casi todos los países en los que Netflix la emitió por vez primera. De hecho, se cuenta en millones el número de adeptos de la banda de criminales más famosa de la televisión No resulta extraño que el coreano Kim Hong-seon haya decidido embarcarse en esta aventura.

Con este impactante escenario de por medio, La casa de papel ha trascendido el apartado cinematográfico hasta convertirse en una potente franquicia de mechandising. No faltan los ejemplos que estructuran una afirmación como esta. Fue Johnnie Walker, la popular marca de güisqui escocés, una de las primeras firmas de calado en mostrar interés por la serie. De esta manera, se materializó una edición limitada de botellas (150.000 unidades) cuyo diseño de etiquetas estuvo basado en la apariencia del artefacto de Álex Pina. Todo un objeto de coleccionismo.

También la temática de la serie ha logrado instalarse con acierto en entornos tan populares en internet como son las plataformas de juegos de azar, con la difusión extra que un lugar así lleva aparejada. En lugares como este, han sido las tragaperras online las encargadas de recoger la esencia de La casa de papel. Fue en el año 2019 cuando el creador de contenido Skywind Group decidió poner en marcha un slot específico inspirado en las aventuras de El Profesor y los suyos. Se trata de una máquina que, a base de buenos gráficos y una jugabilidad

envidiable, sabe recrear a la perfección los escenarios a nivel visual y a través de sonidos en los que incluso pueden escucharse frases originales extraídas de la serie. La industria del juego ha conseguido con esta tragamonedas conquistar a los espectadores, y es que no sólo se mantiene fiel a la banda de El Profesor, sino que además trae consigo todo lo necesario para plantear horas de entretenimiento: tres tambores con multitud de combinaciones posibles que rememoran constantemente las escenas más legendarias.

La casa de papel cerró sus puertas a finales del año pasado después de cosechar cinco temporadas de tensión ininterrumpida. Aunque no será sencillo superar el éxito de entonces, todo apunta a que ‘Money Heist: Korea – Joint Economic Area’ nos traerá buenas sensaciones.