Las mejores películas y documentales sobre criptomonedas de 2022

La criptomoneda se ha consolidado sin duda como uno de los temas más importantes de la década. Con todo lo que se está digitalizando, desde las compras en línea hasta las instituciones de enseñanza, era solo cuestión de tiempo que el dinero se hiciera virtual.

Miles de personas se interesan por las criptomonedas, qué son, cómo funcionan, los distintos tipos de criptomonedas que existen y cómo surgieron. Para los fanáticos de las criptomonedas que buscan respuestas a estas preguntas, hemos elaborado una lista de los mejores documentales sobre criptomonedas. Algunas personas ya viven y respiran la criptomoneda y desean sencillamente ver una película espectacular sobre la criptomoneda.

Open source money

La alucinante docuserie se presentó el 4 de julio de 2020 y fue dirigida por J.D. Seraphine y recibió una calificación de 8,8/10 en IMDb. La primera temporada tiene 5 capítulos. Open source money cuenta la aparición de Dragonchain, una empresa de blockchain creada por Disney, y la evolución a nivel mundial de la criptomoneda y la tecnología de blockchain.

Crypto Rush

Este estupendo documental fue dirigido por Liliana Pertenava, se estrenó en 2020 y recibió una calificación de 7,4/10 en IMDb. Se considera que Crypto Rush es un documental directo y sencillo sobre las criptomonedas y el blockchain. Este documental sobre criptomonedas incluye entrevistas con periodistas, hackers, expertos en criptomonedas y es ideal para aquellos que son nuevos en la criptomoneda.

Life on Bitcoin

Este excelente documental se lanzó en 2014 y recibió una calificación de 7,6/10 en IMDb. Fue dirigido por Travis Pitcher y Joseph Lebaron y es un documental sobre la vida real de una pareja que intenta vivir su vida exclusivamente con bitcoin. Se dice que este documental es un curso intensivo increíble de criptomoneda envuelto en una historia convincente.

The Rise And Rise Of Bitcoin

Este documental sobre la criptomoneda, dirigido por Nicholas Mross y que se emitió en 2014, recibió una calificación de 7,2/10 en IMDb. Este cuenta la evolución de Bitcoin desde la perspectiva de Daniel Mross, un inversor del mundo real y entusiasta del Bitcoin. Como el título sugiere, Daniel explica cómo el Bitcoin subió la cima y cómo los inversores, los empresarios y la comunidad jugaron un papel importante.

Banking On Bitcoin

Este documental sumamente interesante se lanzó en el año 2016 y fue dirigido por Christopher Cannucciari. Recibió una calificación de IMDb de 6,6/10. Este documental explora la relación entre el Bitcoin y los bancos, algo que a muchos les puede resultar interesante. Después de todo, muchos nos preguntamos si la criptomoneda se hará cargo de los bancos.

Crypto

Esta película sobre drama criminal estadounidense se presentó en 2019, fue dirigida por John Stalberg Jr. y recibió una calificación de IMDb de 5,2/10. Muchos asintieron que se trata de una película increíble sobre el lavado de dinero que envuelve a la criptomoneda. Esta película es la ocasión perfecta para aprovechar todo lo que has aprendido y disfrutarlo.

Estas maravillosas películas y documentales son una manera entretenida de aprender sobre las criptomonedas en vez de leer un montón de libros. Todas estas películas y series ofrecen diferentes puntos de vista y perspectivas sobre la criptomoneda, que le permiten a uno explorar y aprender sobre todos los componentes que forman la criptomoneda. Los lectores pueden aprovechar sus conocimientos y aplicarlos cuando visiten su casino de apuestas de criptomonedas favorito o sencillamente cuando participen en una conversación sobre las criptomonedas.