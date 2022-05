‘Black Phone’, ‘Freaks Out’ y ‘Virus 32’, platos fuertes de la Muestra Syfy 2022

Compartir Facebook

El madrileño Palacio de la Prensa volverá a ser la sede de la Muestra Syfy de Cine Fantástico. El certamen cumple la mayoría de edad después de dos años sin celebrarse en su forma extendida debido a la pandemia del Covid-19. Tras la edición reducida de Halloween el año pasado, ahora regresa de nuevo a la capital en primavera. Los fans del género podrán disfrutar de algunas de las cintas más significativas del 26 al 29 de mayo.

La 18ª Muestra Syfy se abrirá con Black Phone, nueva colaboración entre el director Scott Derrickson y el actor Ethan Hawke, un dúo que aterrorizó al personal con la exitosa Sinister. Ambientada en los años setenta, la película nos muestra a un niño que ha sido secuestrado y se encuentra en una habitación donde casi exclusivamente hay un teléfono sin línea, pero a través del que recibirá los mensajes de aquellos que fueron víctimas de su mismo captor.

Tres días después, como colofón, se estrenará en nuestro país Virus 32, largometraje sobre una mujer y su hija que tendrán que hacer frente a una horda de infectados dentro del club deportivo donde trabaja la primera. Dirige Gustavo Hernández, responsable de La casa muda.

Entre ambas fechas los cinéfilos disfrutarán de un verdadero festín de obras de carácter independiente. Inexorable, nuevo trabajo del cineasta de culto francés Fabrize du Weltz (Calvario, Vinyan), nos mostrará cómo un escritor y su familia se enfrentan a una joven fan, mientras Let The Wrong One In (Conor McMahon, 2021) presenta el dilema de un joven que trabaja en un supermercado y descubre que su hermano se ha convertido en un vampiro. La duda se establecerá entre clavarle una estaca o dejar que siga siendo un ser de la noche.

Por otra parte, se exhibirá la última película de Gabrielle Manetti (Le llamaban Jeeg Robot), Freaks out, que promete ser una mezcla entre La parada de los monstruos y las películas de mutantes con su historia de un grupo de individuos de habilidades excepcionales que trabajan en un circo.

Los más pequeños tendrán también su sitio con la proyección en pantalla grande de E.T. (El extraterrestre), el clásico de Steven Spielberg estrenado en 1982, y las aventuras animadas de Marmaduke (Mark A.Z. Dippé y Matt Philip Whelan, 2022), versión para la gran pantalla del perro creado para las viñetas por Brad Anderson.

Los amantes de la comedia y la jarana sangrienta también tendrán su particular espacio con The Nanny’s Night, cinta de Ignacio López que mezcla niñeras y ritos satánicos, y Slumber Party Massacre (Danishka Esterhazy, 2021), remake de la película homónima de 1982 acerca de un psicópata que acosa a unas chicas que celebran una fiesta. Los asesinatos también serán los protagonistas de Shot in the dark (Keene McRae, 2021), largometraje sobre un hombre que observa cómo un criminal va matando a todos sus amigos y teme que pronto le llegue la hora a él.

Las famosas aplicaciones móviles tendrán su hueco en Apps (Sandra Arriagada, Camilo León, Lucio A. Rojas y José Miguel Zúñiga, 2021) , película de episodios que las tienes como nexo de unión, y Sky Sharks (Marc Fehse, 2020) ofrecerá un cóctel de zombis, nazis y tiburones voladores.

Settlers (Wyatt Rockefeller, 2021) nos enseñará cómo una familia vive en un Marte desolado después del Apocalipsis y un futuro nada halagüeño es también el particular decorado por el que se mueven los protagonistas de Night Raiders (Danis Goulet, 2021), niños que son considerados como propiedad estatal.

Las casas serán el terrible escenario para los protagonistas de The Boy Behind The Door (David Charbonier y Justin Powell, 2021) y The Cellar (Brendan Muldowney, 2022). Los primeros tendrán que huir de un inmueble apartado donde les han recluido, mientras que el personaje principal de la segunda tendrá que hacer frente a una entidad que vive en su sótano.

Por último, The Advent Calendar (Patrick Ridremont, 2021) retomará de nuevo algunos aspectos del clásico La pata de mono, el cuento de W.W. Jacobs, a través de la historia de una bailarina postrada en una silla de ruedas que recibe un objeto de madera lleno de sorpresas.

