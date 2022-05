Documenta Madrid 2022 proyectará los últimos trabajos de Andrés Duque, Lois Patiño y Nayra Sanz Fuentes

Compartir Facebook

La capital de España se convierte por unos días en el centro de la no ficción internacional gracias a DocumentaMadrid. En su decimonovena edición el festival ofrecerá 24 películas en competición, foros de diálogo, secciones paralelas y talleres que se celebrarán del 24 al 29 de mayo en Cineteca Madrid, Filmoteca Española y Museo Reina Sofía. El festival tendrá también una versión online que se celebrará del 30 de mayo al 5 de junio en la plataforma Filmin.

Documenta Madrid 2022 se inaugurará con la proyección de Rewind & Play, cinta de Alan Gomis que recoge fragmentos de actuaciones y una entrevista al reconocido pianista de jazz Thelonius Monk. La música estará muy presente también en el cierre de la edición de Terminal Norte, trabajo de Lucrecia Martel que irá acaompañada de la actuación del artista Verde Prato.

Documenta Madrid 2022

Además de la citada Rewind & Play, la competición internacional permitirá ver How Do You Measure a Year? de Jay Rosenblatt, All About My Sisters de Wang Qiong, Un usage de la mer de Fabrizio Polpettini, Abrir Monte de María Rojas Arias, Luminum de Maximiliano Schonfeld, We Love Life de Hana Vojáčková, Malintzin 17 de Mara Polgovsky y Eugenio Polgovsky y When There Is No More Music to Write, and Other Roman Stories de Éric Baudelaire; Nazarbi de Maryam Tafakory, Nuclear Family de Travis Wilkerson y Erin Wilkerson y A Human Certainty de Morgan Quaintance.

En el apartado nacional destaca la participación de nombres tan célebres como Andrés Duque, que estrenará mundialmente Monte Tropic, una historia del confinamiento; Lois Patiño, que presentará en España El sembrador de estrellas y Nayra Sanz Fuentes, toda una habitual en el certamen, que exhibirá Pez volador. Completan está sección Agrilogistics de Gerard Ortín, Aftersun, de Lluís Galter, Argileak (Los que hacen luz) de Patxi Burillo Nuin, El día que volaron la montaña de Alba Bresolí Aliberch, Una planta en el desierto de Claudia Sánchez, La visita y un jardín secreto de Irene M. Borrego, Los caballos mueren al amanecer de Ione Atenea, Tolyatti Adrift (Tolyatti a la deriva) de Laura Sisteró y Un cielo impasible de David Varela.

Como ya es habitual, varias películas en fase final de producción tendrán cabida en la sección Corte Final. Este año compiten cuatro proyectos: Sumario 3/94 de Abel García Roure, Cuba y la noche de Sergio Fernández Borrás, Alén Mar de Andrés Sanjurjo y Remember my name, de Elena Molina.

El sembrador de estrellas/ Lois Patiño

Por otra parte, los trabajos más arriesgados tendrá cabida en la nueva sección Vaya Panorama, donde se proyectarán San Simón 62, de Irati Gorostidi, Mirari Echávarri, ganador de X Films 2021 del festival Punto de Vista; Esto, de Terrorismo de Autor; Qué planeta reinaría de Dentro Cine; y Errores, tecno, espectros, de Blanca Velasco y Abel Hernández El Hijo.



También recibirán un merecido homenaje directores como Gonzalo García Pelayo y Jonás Mekas. El Centro Reina Sofía acogerá del 23 de mayo al 25 de junio una retrospectiva del primero que llevará el título Dejen de prohibir que no alcanzo a desobedecer todo, donde se podrán ver películas como Manuela, Vivir en Sevilla, Frente al mar, Corridas de alegría y Rocío y José. Por otra parte, Mekas recibirá del 24 al 29 de mayo un tributo en la Filmoteca Española con motivo del centenarío de su nacimiento con la proyección de títulos esenciales del cine de calibre de Birth of a Nation, Lost Lost Lost o Reminiscencias de un viaje a Lituania.

Además de las proyecciones, se celebrará el primer Foro Diálogo Documenta Madrid: Presente y futuro del documental en España, que tendrá lugar el viernes 27 de mayo, y los talleres El sonido en el cine de no-ficción. El caso de El año del descubrimiento, impartido por Jorge Alarcón y Alberto Carlassare; Taller de sostenibilidad económica, realizado por José Alayón y, encargado de producción internacional; y Taller de sostenibilidad medioambiental, a cargo de Eduardo Vieitez y Yolanda Costas.

Pez volador/Nayra Sanz Fuentes

El festival tendrá una prolongación online en la plataforma Filmin del 30 de mayo al 5 de junio. Entonces se podrán ver los títulos de la sección Perspectivas, que recoge algunas de las mejores producciones de no ficción de 2021, como A virxe roxa de Marcos Nine, Bienvenido Mr. Banksy de Carlos A. Quirós, D’ombres de Joan Tisminetzky, Cantando en las azoteas de Enric Ribes Reig, Margarita Ledo. Parolar cun eu de Xisela Franco Costas, Et pourtant elles étaient là, de Carolina Astudillo Muñoz, José Nicolás, Lucien Petitjean y Marta Álvarez; El búnker de Marcos García, At one point they were the same person de Victoria Oliver Farner, y A cinquito, con derecho a tocar de Quiela Nuc y Andrea Beade.

También online tendrá lugar la sección Foco Dentro Cine, donde se podrá disfrutar de una trilogía de largometrajes formada por fragmentos de vida de una serie de personajes se entrecruzan formando un puzle complejo y radiante. Los títulos de los filmes son Amor sin ciudad (2020), Las edades sensibles a la luz (2019) y Qué planeta reinaría (2022).

Tráiler de Documenta Madrid 2022

Más información: página web de Documenta Madrid