Documenta Madrid 2022: ‘Rewind & Play’ de Alain Gomis

Rewind & Play, la cinta del cineasta franco-senegalés Alain Gomis que ha abierto Documenta Madrid 2022, nos descubre que los descartes de un largometraje o un programa televisivo pueden ser incluso más interesantes que el producto que sale finalmente a la luz pública.

El realizador ha reutilizado aquellos fragmentos deshechados del programa de televisión galo Jazz Portrait dedicado al pianista y compositor Thelonius Monk, autor de la célebre After Midnight, para mostrar un curioso making of de la grabación de aquel espacio. El músico se encontraba inmerso en 1969 en una gira de conciertos por Europa y el espacio se registró antes del que tenía en París. El entrevistador era Henri Renaud, un hombre que no era periodista profesional, sino que era pianista y admiraba la figura de la estrella estadounidense.

Rewind & Play refleja perfectamente la tensión de la grabación, donde Renaud pretende trazar un perfil vital del artista, pero no sabe realizar bien las preguntas, logrando solamente que Monk le reponda de una manera parca, pero amable. El entrevistador, visible nervioso ante su impericia, repite una y otra vez las misma cuestiones no logrando que Monk cumpla sus expectativas, aunque el pianista no rechiste en ningún momento. Sin embargo, su rostro empapado de sudor y las visibles signos de cansancio dicen más que sus propias palabras. De hecho, los momentos en los que le dejan tocar, mostrando su maestría en el teclado y su manera de acompañar la música con sus pies son bastante reveladores que sus testimonios.

Sin ninguna duda, la cinta plasma mejor el carácter de Monk a través de estas imágenes que fueron deshechadas en su momento que el programa más o menos correcto que vio la luz. Es precisamente ahí donde el trabajo como investigador y director de Gomis adquiere su valor.