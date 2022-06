Muestra Syfy 2022: ‘Freaks Out’, ‘Inexorable’ y ‘Let The Wrong One In’

Europa ha tenido una particular importancia en la segunda jornada de la Muestra Syfy 2022. La italiana Freaks Out, la belga Inexorable y la irlandesa Let The Wrong One In fueron una irregular muestra de lo que el viejo continente puede ofrecer en el denominado cine de género.

Freaks Out

Presentada en el Festival de Venecia y candidata a seis premios David de Donatello, Freaks Out es una película de factura impecable que, sin embargo, hace aguas por culpa de un guion que tarda demasiado en exponer su trama y a la que falta una mayor definición de sus protagonistas. Ambientada en la II Guerra Mundial, el largometraje de Gabrielle Mainetti (Le llamaban Jeeg Robot) muestra las peripecias de un grupo de artistas de circo que tendrán que enfrentarse a los problemas de la contienda y evitar que un líder nazi los reclute para utilizarlos al servicio de Hitler. La película se queda en los meros juegos de artificio, ofreciendo una historia poco desarrollada y repleta de dialogos algo pueriles. En definitiva, una obra hueca que en España se podrá disfrutar a través de Movistar+ desde el 4 de junio.

Freaks Out/Yoda Films

Inexorable

El belga Fabrize Du Weltz, cineasta de culto al que debemos obras como Calvario o Vinyan, ofrece en Inexorable una película que se podría encuadrar dentro de los thrillers donde un extraño se infiltra en una familia para destruirle. Con evidentes precedentes como Teorema o La mano que mece la cuna, la cinta no destaca por su originalidad, aunque el realizador ofrece una película vibrante que muestra las grietas que todas los clanes aparentemente perfectos tienen en sus cimientos. Destaca el trabajo de Benoît Poelvoorde, como el escritor y padre que sufre el acoso de una misteriosa joven, a la que da vida una inquietante Alba Gaïa Bellugi.

Inexorable/Twelve Oaks

Let The Wrong One In

Las comedias de terror son un clásico dentro de la Muestra Syfy. No obstante, en la mayoría de los casos la mezcla se corta como la mala mahonesa. Es el caso de Let The Wrong One In, La cinta de Conor McMahon sigue los pasos de un chaval que tiene que debatirse entre dejar vivir a su hermano, que se ha convertido en un vampiro, o acabar con él. Comparada por muchos con la muy superior Lo que hacemos en la sombras, el filme no logra nada más que algún momento medianamente divertido que podría dar lugar a un simpático corto, pero no a un largometraje. La tosquedad de la realización y la falta de un guion que vaya más allá de la mera ocurrencia malogran una obra que pretende homenajear a la Hammer por momentos y que solamente triunfa cuando aparece Anthony Head, uno de los protagonistas de la añorada serie Buffy Cazavampiros.