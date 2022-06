La audacia de las cinemáticas basadas en videojuegos

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Los videojuegos son una forma de entretenimiento que logra combinar lo visual, lo sonoro y la tecnología, similar a lo que se logra hacer en el cine, para proporcionar ambiente a cada juego. En ocasiones los productores de estos juegos deciden dar un paso más y se adentran en el mundo audiovisual para brindar a sus fanáticos un producto maravilloso.

Las cinemáticas de los videojuegos, en su mayoría animadas, tienen la función de presentar algo nuevo, una nueva expansión, un nuevo título, nuevos ítems o simplemente celebrar la existencia de un juego. Estas logran convencer a un público de que su obra les garantizará horas de entretenimiento.

A pesar de lo que pueda llegar a creerse, algunos desarrolladores y productores ponen a funcionar ideas grandiosas alrededor de estos proyectos audiovisuales. No se trata solo de mostrar a personajes dándose golpes o lanzando sus habilidades más destacadas, en realidad es fortalecer un lore y brindar un espectáculo bien pensado, donde el storytelling y la animación destaquen por su calidad.

En otras palabras, las cinemáticas basadas en videojuegos apelan a la audacia, al romper esquemas y a brindar a los jugadores de que un mundo fantástico puede, por instantes, hacerse realidad en unos minutos.

A continuación, te mostraremos algunos de los videojuegos cuyas cinemáticas han desbordado emociones y recibido aclamaciones de críticos del cine.

League of Legends (LoL)

Es probable que en algún punto de tu vida hayas escuchado sobre este MOBA conocido por ser el Free-2-Play con mayor cantidad de usuarios y tener el mejor sistema de eSports. League of Legends comanda las apuestas deportivas , pero brinda más que eso, su desarrolladora Riot Games crea un universo literario, musical y cinematográfico en el que cada jugador pueda llevar su pasión por el juego a otros rincones.

Encontrarás un sinfín de cinemáticas relacionadas con este MOBA, entre las que destacan “Warriors”, “The Ruined King”, “A New Dawn”, “The Call” y “Awaken”. Todas con una animación única, que logra revivir a los personajes y mostrar un mundo lleno de fantasía, magia y guerra.

Queremos hacer también una pequeña mención especial a la serie de Netflix, Arcade, cuya impresionante producción, desde la dirección hasta el sonido y la OST, ha arrancado aplausos por parte de la crítica.

Starcraft II

De la fantasía de LoL pasamos a la ciencia ficción de Starcraft, otro juego donde la estrategia es esencial. Starcraft II, de la compañía Blizzard , es un mítico juego en tiempo real de bases tecno-militares.

Blizzard, desarrolladora de otros juegos increíbles como WoW, Diablo y Overwatch, sabe muy bien cómo desarrollar cinemáticas explosivas y arriesgadas, aprovechando al máximo los planos generales cuando se trata de batallas espaciales e interplanetarias.

Un ejemplo son “Heart of the Swarm” y “Wings of Liberty”, dos cinemáticas que parecen haber sido sacadas de películas como Alien, Matrix o de las obras literarias de Isaac Azimov. Donde la robótica, las naves espaciales y las criaturas alienígenas comandan la escena.

The Witcher

Cd Projekt es una compañía desarrolladora de videojuegos conocida por sus grandes producciones, más que por la cantidad de títulos que ha lanzado, siendo el más conocido The Witcher, una saga de videojuegos basada en otra saga de libros y que va por su segunda temporada como live action en Netflix.

Tanto en The Witcher 2 como en The Witcher 3, CD Projekt lanzó cinemáticas para promocionar el juego. En la secuela, mostró como Geralt se preparaba para luchar contra una criatura maldita. Mostrando paso a paso, y con movimientos de «cámara» para promover la acción, el proceso de preparación del famoso mago.

Assasins Creed

Si hay algo que nunca sale con bugs por parte de Ubisoft (¡ups!) son las cinemáticas para promover su mítica saga de Assassins Creed. Cada una de sus cinemáticas han sido espectaculares, pero recomendamos encarecidamente “The Brotherhood”. Una pieza con un dramatismo y una escenografía con colores espectaculares.

Además de los videojuegos anteriores, queremos hacer menciones especiales de cinemáticas como “Brothers” de Overwatch (Blizzard), Warcraft 3: Reign of Chaos ‘Betrayal’, The Last of Us 2 y Final Fantasy XIV: A Realm Reborn – End of an Era.