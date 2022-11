‘La maternal’, ‘Los reyes del Mundo’ y ‘Emily’, platos fuertes de la V edición del Festival de Cine por Mujeres

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Festival de Cine por Mujeres

Reivindicar el papel del sexo femenino en el audiovisual. Ese ese el objetivo del Festival de Cine por Mujeres, que celebra su quinta edición del 25 de octubre al 6 de noviembre, teniendo como base central Madrid, aunque algunas de sus películas se podrán ver a través de la plataforma online Filmin.

El certamen comienza esta edición con La maternal, segundo largometraje de Pilar Palomero tras el éxito de Las niñas. La cinta ha participado en la Sección Oficial del último Festival de San Sebastián, donde ha logrado el premio a la Mejor Interpretación Femenina para Carla Díez. La cita cinéfila se cerrará casi dos semanas después con la proyección de Emily, biopic de la escritora Emily Brontë dirigido por Frances O’Connor.

BTeam Pictures

Precisamente de la imprescindible cita vasca nos llega Los reyes del mundo, trabajo de la colombiana Laura Mora Ortega que ganó la Concha de Oro y participa en la Competición Oficial. En ella también se podrá ver Nightsiren de la eslovaca Teresa Nvotova, que sigue los pasos de una mujer que vuelve a su tierra natal buscando respuestas a su traumática infancia. El filme ha sido uno de las triunfadores del pasado Festival de Sitges, donde ha logrado tres premios, incluido el de Mejor Película. Ambas competirán junto a Maya Nilo (Laura) (Lovisa Sirén, Suecia, 2022), Palm Trees and Power Lines (Jamie Dack, Estados Unidos, 2022), Estación Catorce (Diana Cardozo, 2021), Ønskebarn (Baby Pyramid) (Cecilie McNair, Dinamarca, 2022), Klondike (Maryna Er Gorbach, Ucrania y Turquía), Nezouh (Soudade Kaadan, Siria, 2022), Le Bleu du Caftan (El Caftán azul) (Maryam Touzani, Marruecos, 2022) y Wir könnten genauso gut tot sein (We might as well be dead) (Natalia, Sinelnikova, Alemania, 2022).

Karma Films

Las realizadoras españolas tendrán su particular hueco donde se exhibirán títulos de la última temporada como Sinjar (Anna Bofarull, España y Estados Unidos), Sis dies corrents (Seis días corrientes) (Neus Ballús, España, 2021), Chavalas (Carol Rodríguez Colás, España, 2021), Canción a una dama en la sombra (Carolina Astudillo, España, 2021), La voluntaria (Nely Reguera, España, 2022), Héroes de barrio (Ángeles Reiné, España, 2022), El Comensal (Ángeles González-Sinde, España, 2022), Viaje a alguna parte (Helena de Llanos, 2021), Cerdita (Carlota Pereda, España, 2022) y Cinco lobitos (Alauda Ruiz de Azúa, España, 2022).

La sede de la Filmoteca Española será el lugar donde se proyecte el ciclo Cine mudo dirigido por mujeres: Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia, donde se proyectarán cintas de directoras pioneras como Alice Guy Blaché (Le Matelas épileptique (The Drunken Mattress), Mixed Pets), Marie-Louise Iribe (Hara-Kiri) y Elvira Coda Notari (A Santanotte (The Holy Night)).

La Cinemateca Pedro Zerolo acogerá los títulos con temática LGTBIQ+, como Con nombre de flor (Carina Sama, Argentina, 2018), Nos corps sont vos champs de bataille (Nuestros cuerpos son sus campos de batalla) (Isabelle Solas, Francia, 2021), Cadáver exquisito (Lucía Vasallo, Argentina y Brasil, 2021).

La sección Focus estará dedicada a los Países Bajos. De allí se verán obras como No hay Camino, de Heddy Honigmann; Magic Mountains y Splendid Isolation, de Urszula Antoniak; Turn Your Body to the Sun, de Aliona van der Horst; Ten Songs for Charity, de Karin Unger; Instinct, de Halina Reijn, y Pim & Pom, la gran aventura, de Gioia Smid.

Dentro de las sesiones especiales destacan las proyecciones de El sostre Groc (El techo amarillo), documental de Isabel Coixet, directora galardonada en esta edición del festival, acerca de nueve mujeres denunciaron a dos profesores del Aula de Teatro de Lleida por abusos sexuales cuando eran adolescentes. Por su parte, la portuguesa María de Medeiros presentará Aos Nossos Filhos (A nuestros hijos), la historia de dos mujeres homosexuales que viven en Río de Janeiro, llevan años como pareja y están decididas a ser madres.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza proyectará la serie Lost Women in Art (Mujeres borradas en el Arte), mientras que el Goethe Institute dedicará un repaso a destacadas películas dirigidas por mujeres germanas y la Casa Árabe en Madrid hará lo propio con las cineastas árabes. Además la sala Plató del Matadero acogerá las proyecciones de películas de películas de realizadoras chinas y suecas de los últimos años. Por su parte, el instituto francés realizará una retrospectiva de la actriz y directora Agnes Jaoui, la Casa de América dedicará un repaso a la carrera de la realizadora Ana Katz y la Fundación Casa México en España mostrarán la obra de las féminas de su país. También habrá un repaso a la filmografía como directora de Olivia Wilde, autora de Súper empollonas y No te preocupes cariño, y los cines Verdi proyectarán la película Mustang. Todo ello completado con numerosas conferencias y presentaciones de los filmes en concurso a cargo de sus principales responsables.

Para más información: Página oficial del Festival de Cine por Mujeres