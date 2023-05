Documenta Madrid 2023 renueva su compromiso con la no ficción en su vigésima edición

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Imagen de Documenta Madrid 2023

Documenta Madrid, el Festival Internacional de Cine del Ayuntamiento de Madrid, cumple veinte años este 2023. Para celebrarlo, el certamen ha preparado una apetitosa selección de documentales que se podrá disfrutar entre el 3 y 7 de mayo en la capital de España. La Cineteca Madrid será la sede principal, aunque también se podrá disfrutar de parte de la programación en en Filmoteca Española, Museo Reina Sofía y ECAM.

Veintinueve películas han sido elegidas para participar en las secciones competitivas: trece en la sección Internacional, doce en Nacional y cuatro en Corte Final, apartado dedicado a cintas que están todavía en proceso de elaboración.

Competición Internacional

La variedad temática y estilística predomina en este apartado. La naturaleza en el entorno urbano, la violencia, las reflexiones sobre la imagen y la denuncia de las injusticias prevalecen dentro de esta selección. Así Secret Garden (Nour Ouayda, Líbano) nos muestra la presencia vegetal en una ciudad tan ruidosa como el Líbano, mientras que É noite na América (It is night in America) (Ana Vaz, Francia, Italia, Brasil) explora la fauna nocturna de Brasilia a través de un oso hormiguero, un lobo, un capibara o un búho. Lawrence Abu Hamdan reflexiona en 45th parallel (Reino Unido) sobre el concepto de frontera a través de un edificio que se encuentra en los límites entre Estados Unidos y Canadá. Esa misma frontera es la que también aborda Pablo Mazzolo en su experimental The Newest Olds (Canadá y Argentina) a través del paisaje urbano. Por su parte, Axel Danielson y Maximilien Van Aertryck analizan la cultura de la imagen en And the king said… what a fantastic machine (Suecia, Dinamarca) y la colombiana Adriana Bustamante realiza un particular collage acerca de la violencia utilizando noticieros de su niñez en Nuestra película (Colombia y Francia), mientras que El polvo ya no nubla nuestros ojos (Colectivo silencio, Perú) analiza los conflictos en el Perú del último siglo . Sobre la imagen también reflexiona Ben Russell en Against Time (Francia), a través de temporalidades invertidas, y De songes au songe d´un autre miroir (Of dreams in the dream of another mirror) (Yunyi Zhu, Francia), una historia sin imágenes a través de imágenes. No muy lejos de estas reflexiones sobre el mundo audiovisual se encuentra Knitt’s Island (Quentin L’helgoualc’h Guilhem Causse Ekiem Barbier, Francia), que analizan los videojuegos en línea, o Incident (Estados Unidos), donde el prestigioso Bill Morrison utiliza la técnica del collage para analizar los distintos puntos de vista de la verdad.

Por último, Chienne de Rouge ((Yamina Zoutat, Francia) convierte a la sangre en la protagonista principal en un filme casi vampírico, y How To Save A Dead Friend (Marusya Syroechkovskaya, Suecia, Noruega, Francia, Alemania) plasma la vida de una pareja marginal rusa en tiempos de Putin.

Competición Nacional

En el apartado Nacional también hay una gran variedad de estilos. Como ardilla en el agua, de Mayte Gómez-Molina, es relato de una distancia aparentemente insalvable, rota con la creación de esta obra que esquiva los clichés del documental familiar; Los saldos, de Raúl Capdevila Murillo es western crepuscular sobre el declive de un viejo mundo, asediado por las transformaciones industriales; mientras que Statistical hallucination (Alucinaciones estadísticas), de Colectivo Estocástica, nos muesttra alucinación estadística generada con sistemas de inteligencia artificial que se pregunta por las imágenes del futuro.

Algunas de las películas exploran nuestro país a través del género documental: Amarillo atlántico, de Carla Andrade, un recorrido por la Serra da Groba, la costa más meridional de Galicia, donde el granito puede tomar las formas más salvajes; Bloom, de Helena Girón, reconstrucción de los sus paisajes y dimensión mítica de la legendaria isla de San Borondón, que aparece y desaparece en medio del mar y Laberint sequences, de Blake Williams, exploración de los falsos caminos y bucles infinitos del Laberint d’Horta, en Barcelona, hasta la estructura del propio relato.

Esta sección contará con obras que ahondan en lo humano como A los libros y a las mujeres canto, de María Elorza, retrato de una genealogía oculta de las mujeres y su relación con la literatura; Aqueronte, de Manuel Muñoz Rivas, reflexión sensorial sobre la condición transitoria del ser humano; y Una zona ajardinada demasiado tranquila para mí, de Alejandro Vázquez San Miguel, emocionante largometraje construido alrededor de las figuras de los abuelos del director, dos ancianos cuya memoria es inseparable de la del último siglo. Y repasará la historia reciente con Karpeta urdinaki (Carpetas azules) de Ander Iriarte.

Completan esta sección oficial películas centradas en el arte y las sensaciones como Las órdenes, de Elisa Celda, propuesta que convierte el movimiento, la respiración y los rostros de sus personajes en un material cinematográfico frágil y misterioso y Oído odio, de Diego del Pozo Barriuso, obra sensorial que propone lenguajes distintos para representar, pensar e interpretar las texturas del odio y las emociones que produce.

Corte Final y otras secciones

La sección Corte Final, dirigida a películas en fase final de producción o coproducción, estará compuesta en esta ocasión por títulos como Adolescencia infinita, de Vítor Soho Natalia; Natsu no uta (Canciones de verano), de Jorge Suárez-Quiñones; Distopías alcanzadas, de Nayra Sanz Fuentes, y Turismo de guerra, de Kikol Grau.

Además, el público podrá disfrutar en el Museo Reina Sofía del ciclo Mejor ser que obedecer. El cine de Narimane Mari, la primera retrospectiva a esta cineasta en España. La realizadora se encargará de abrir el festival con el estreno de Holy Days, donde un hombre cava su tumba para enterrarse en ella mientras los elementos de la naturaleza tratan de impedírselo.

Habrá también un apartado para descubrir la Rebelión ética y estética del Grupo Zanzíbar, además de otros dedicado a los documentales de carácter histórico (Cámaras lúcidas: pensar la historia) y otros dos centrada en los colectivos cinematográficos (Cámaras lúcidas: por un cine colectivo y Por un cine colectivo: cámara, acción, ¡despierta!). La programación se completa con una retrospectiva del cineasta John Smith (Kill The Spiders) y pases especiales de películas no estrenadas comercialmente en nuestro país.), además de diversas actividades paralelas.

Para más información: Página oficial de Documenta Madrid