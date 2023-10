‘Un amor’, ‘Vidas pasadas’, ‘Teresa’ y ‘Anatomía de una caída’, platos fuertes del festival Cine por Mujeres 2023

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Fiel a su cita anual con la capital de España, el festival Cine por Mujeres ofrece lo mejor del séptimo arte realizado por féminas durante de las dos últimas temporadas. Además de las múltiples proyecciones, se realizarán encuentros con algunas de las cineastas que proyectan su película en el certamen y habrá posibilidad de acudir a numerosas actividades paralelas.

Un amor

El certamen, que se celebra en Madrid entre 24 de octubre y el 5 de noviembre, se abrirá y se cerrará con dos cintas de sabor español. La encargada de inaugurarlo será Un amor, adaptación de la novela homónima de Sara Mesa dirigida por Isabel Coixet, y Teresa, versión cinematográfica de la obra de teatro La lengua en pedazos, escrita por Juan Mayorga, a cargo de Paula Ortiz.

Dentro de la Sección Oficial Internacional, se podrán ver producciones de Estados Unidos, Bélgica, Francia, Marruecos, Qatar, Eslovaquia, República Checa, Reino Unido, Grecia, México, Israel, Países Bajos, Chile, Lituania, Suecia y España. Entre los títulos a concurso destaca Vidas pasadas, drama romántico de Celine Song que ha ganado tres premios de la Crítica de Hollywood, entre ellos el de Mejor Película independiente de 2023. El filme fue descubierto en Sundance, el certamen esencial del cine independiente, al igual que otras tres cintas presentes en el evento madrileño y que fueron galardonadas en el evento creado por Robert Redford: Animalia (Sofia Alaoui, Marruecos/Catar/Francia, 2023), ganadora del premio especial a la Visión Creativa; La memoria infinita (Maite Alberdi, Chile), ganadora del Premio World Cinema – Documentary, y el largometraje LGTBIQ+ Slow (Marija Kavtaradze, Lituania/España/Suecia), Premio a Mejor dirección de drama.

Vidas pasadas

Algunas de las vencedoras en los festivales europeos también están presentes en este apartado, como El eco (Tatiana Huezo, México/El Salvador), ganadora del premio a la Mejor Dirección y Mejor Documental en la Berlinale y How to have sex (Molly Manning Walker, Reino Unido/Grecia/Bélgica, 2023), galardonada con “Un Certain Regard Award” en Cannes

La sección se completa con títulos como Temps mort (Eve Duchemin, Bélgica), The Chambermaid (Mariana Čengel Solčanská, Eslovaquia), The Other Widow (Ma’ayan Rypp, Israel) y Piece of my Heart (Dana Nechushtan, Israel/Países Bajos).

En esta edición, Cine por Mujeres estrena también la sección Panorama internacional , donde se podrán visionar cintas procedentes de Alemania, República Checa, China, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Serbia, Suecia y Turquía.

Destaca entre la selección el thriller Anatomía de una caída (Justine Triet/ Francia), Palma de Oro del Festival de Cannes. Junto a ella se exhibirán Snow and the bear (Selcen Ergun, Turquía), White Berry (Sia Hermanides/ Países Bajos), Fördom och stolthet – En queer filmhistoria (Prejudice and pride) (Eva Beling, Suecia/Estados Unidos), The Cord of Life (Qiao Sixue, Mongolia Interior/China) y Till love do us part (Li Ran/ China).

Anatomía de una caída

En la Sección Oficial Nacional, por su parte, se realizarán preestrenos del drama histórico El hombre que prometió ver el mar (Patricia Font), la cinta de animación El sueño de la sultana (Isabel Herguera) y el documental La sigla (Paloma Zapata, 2023). Completan este apartado producciones ya estrenadas en salas como Vasil, O Corno, Creatura, Las buenas compañías, 20.000 especies de abejas o Chinas.

Además habrá un ciclo dedicado al cine germano (Focus Alemania), otro a las directoras galas y un repaso a la filmografías como realizadoras de Greta Gerwig, Ana Endara y de la pionera Dorothy Davenport, entre muchas otras más actividades.

Para más información:

Página oficinal del festival Cine por Mujeres