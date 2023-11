Las últimas películas de Godard, Costa, Bonello y Jude se podrán ver en Márgenes 2023

Compartir Facebook

El Festival Márgenes renueva su compromiso con el cine independiente con su decimotercera edición, que se celebrará del 24 de noviembre al 3 de diciembre en Madrid. Además de las proyecciones de películas, la programación se completa con encuentros, espectáculos AV, mesas redondas y conferencias.

La Sección Oficial de ámbito internacional reúne a algunos de los títulos y cineastas más prestigiosos de los últimos años. Se podrá ver la última obra de Jean-Luc Godard (Film annonce du film qui n’existera jamais : Drôles de guerres) o el último cortometraje del portugués Pedro Costa (As Fihlas do fogo). Habrá también la posibilidad de degustar lo nuevo de Bertrand Bonello, una nueva incursión en el cine fantástico protagonizado por George McKay y Lea Seydoux que lleva el título de La Bestia, o disfrutar del siempre desconcertante Radu Jude, que presenta Do Not Expect Too Much From The End of The World.

El francés Anthony Lapia nos mostrará la pasión sexual de una pareja después una noche de fiesta en After, mientras que el belga Bas Devos nos enseña la particular relación entre una hombre rumano y una mujer china en Here.

Alice Rohrwacher, firmante de El país de las maravillas, presentará una obra coral que lleva por título La chimera. Por su parte, Ion Sosa competirá en el festival con la historia de una araña disfrazada de chico en Mamántula.

La alemana Angela Schanelec ofrecerá su particular revisión del mito de Edipo en Music, premiada con el mejor guion en Berlín, y la veterana Claire Simon hará lo propio con Notre Corps, una particular revisión sobre el hecho de ser mujer.

Completan esta sección los trabajos de Catarina Vasconselos (Nocturno para una floresta), Maryam Tafakory (Mast-del), Rachel Walden (Lemon Tree), Eduardo Williams (El auge del humano 3) y Vera Egito çç (A Batalha da Rua Maria Antônia)

Dentro de la sección Escáner se podrán ver algunos de los trabajos más interesantes del ámbito nacional. Virginia García del Pino escarba en las relaciones sentimentales a través de la lectura de un guion sobre un hombre que se enamora de las mujeres para engañarlas en La estafa del amor, mientras que Víctor Moreno, el autor de Edificio España, acompaña a un hombre en medio del bosque para descubrir las esencias del universo en Meteoro.

Por su parte, María Gisèle Arroyo analiza las relaciones de amistad y amor a través de un grupo de amigos en On the go y Oskar Alegría, el autor de La casa Emak Bakia, recupera los caminos de las trashumancia en Zinzindurrunkarratz. Los también vascos Colectivo Negu se retrotraen a los tiempos del fin de ETA en Negu Hurbilak.

En Escáner, además, se podrá disfrutar de las últimas cintas de Ángel Santos (Alicia fai cousas), Anna Llargués (Trenc D’Alba), Alberto Martín Menacho (Antier noche), Christian Avilés (La herida luminosa), Itziar Leemans (Ximinoa), Pablo García Canga (Tu temleras pour moi), Xacio Baño (Non te vexo) y los dúo de directores David Pantaleón y Víctor Fuentes (Un volcán habitado), y Laida Lertxundi y Ren Ebel (In a Nearby Field).

Completa la programación la sección MRGente, centrada en cintas acabadas o no de talentos emergentes; ciclos a cineastas del calibre de Ulrich Seidl o Sharon Lockhart, que protagonizarán sendos encuentros con el público; un apartado dedicado al cine familiar, proyecciones especiales, la jornada Máquinas que sueñan: creación artística en la era de la imaginación artificial o la concesión del premio Márgenes Futura a la cineasta Claudia Costafreda, coguionista de fenómenos televisivos como Veneno o Cardo y directora del prestigioso cortometraje Neboa.

Más información en: Márgenes.org